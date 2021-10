O G-4 e a corrida pelo ouro

Pouco a pouco, os recentes resultados vão mostrando quem pode chegar mais, mediante um sprint adredemente preparado. Aquele time que guarda reserva de energias para empregá-la na reta final, quando tudo se define na corrida do ouro. O Atlético-MG está cada vez mais, mais. Aplicou 3 a 1 no Ceará e aplicou 3 a 1 no Santos. Assinalou seis gols. Chegou aos 56 pontos. O Flamengo está cada vez mais, mais. Aplicou 3 a 0 no Fortaleza e aplicou 3 a 1 no Juventude. Assinalou seis gols. Chegou aos 45 pontos. O Flamengo terá sprint para alcançar o Atlético? Não sei.

É bom lembrar que o rubro-negro tem dois jogos a menos que o Atlético. Portanto, poderá chegar aos 51 pontos, caso vença seus dois compromissos atrasados. Aí ficará a cinco pontos do líder. Não me surpreenderei se o atual bicampeão brasileiro chegar lá nessa corrida pelo ouro. O Fortaleza, terceiro colocado, pode sonhar com o título? É muito difícil. Motivo simples: a diferença para o Atlético-MG é de 14 pontos. Além disso, o Fortaleza tem um jogo a mais que o time mineiro. O Bragantino tem situação parecida com a do Fortaleza, embora beneficiado por um jogo a menos. Pode passar do Leão, mas chegar ao Atlético é muito difícil.