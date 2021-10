O Fortaleza e a dupla Fla-Flu

Há alguns anos, ganhar desses dois gigantes do futebol carioca era tarefa muito difícil. Hoje, a situação mudou. Não raro, os times cearenses fazem a festa, ora no Castelão, ora no famoso Maracanã. No atual certame, o Flamengo, com razão, é tido e havido como favorito, já pela elevada qualidade do elenco que tem. Um time de formidável toque de bola e repertório variado. O Flamengo oscilou com Rogério Ceni, mas retomou o embalo nas mãos de Renato Gaúcho. É o Flamengo que hoje está aqui. Um Flamengo desfalcado, mas o Flamengo. Difícil. Perigoso.

O Fortaleza recuperou a confiança com a bela vitória na quarta-feira passada sobre o Fluminense em pleno Maracanã, justo no dia em que a torcida do Fluzão voltou ao estádio. Quis o destino que, na sequência, após a significativa vitória do Leão sobre o Fluminense, viesse o Flamengo. A dupla Fla/Flu no caminho do Fortaleza. O Fluminense foi derrotado. Dá para derrotar o Flamengo? No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu (2 x 1), mas sofreu para segurar o resultado. Na época, o técnico do Flamengo era Rogério Ceni. Por pura coincidência, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, os desfalques de hoje, também não jogaram.