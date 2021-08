O Fortaleza do doutor Abdias Veras

Não seria gigante o Fortaleza se não tivesse os alicerces sólidos edificados por dirigentes notáveis que fizeram a história do clube. Um deles, o doutor Abdias Veras Filho, que agora comemora seus 95 anos de idade. Convivi com o dr. Abdias nos bons tempos em que ele foi um dos pilares mais importantes da vida tricolor. Sem ele, creio, o Leão poderia ter sucumbido, numa época em que não havia os suportes financeiros de hoje. O clube sobrevivia das rendas dos jogos e das raras contribuições dos mecenas. Não havia cotas de TV, pois não havia transmissões. Não havia sócio torcedor. Não havia patrocínio nas camisas. O doutor Abdias Veras, engenheiro civil, dono de uma inteligência privilegiada, era o mentor das articulações que garantiam a base financeira. E assim o Leão venceu todos os obstáculos. Abdias ganhou muitos títulos quando diretor de futebol, daí merecedor de todas as reverências. Ele comemorou seu aniversário ao lado da esposa Aleuda, dos filhos Silvana, Paulo, Wetter e Marcelo, dos netos e demais familiares. Aliás, comemoração unida ao atual sucesso tricolor na Série A nacional. Vitórias do passado e do presente, movidas por idealistas como o querido doutor Abdias Veras Filho.

Permanência

Juan Pablo Vojvoda cometeria grave erro de avaliação se aceitasse a proposta do Racing de Buenos Aires. Seria mais ou menos como o erro cometido pelo técnico Rogério Ceni, quando se deixou levar pelos acenos do Cruzeiro. Deixou a solidez do Fortaleza pela areia movediça mineira. Deu-se mal. “Pediu penico” e voltou.

Na dele

Guto Ferreira não é bobo. Também teve convites para deixar o Ceará, após a conquista da Copa do Nordeste em pleno Pituaçu, na querida São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Guto estava no auge do prestígio. Descartou todos os acenos e ficou no Vozão. Suportou depois as turbulências e riscos. Esteve a perigo. Retomou a confiança com a ótima posição do Ceará na Série A nacional (7º).

Retorno

O narrador Antero Neto de volta à terrinha. A convite da Rede Globo, trabalhou na cobertura da Olimpíada de Tóquio. Cobriu de tudo, da vela à esgrima, revelando uma versatilidade que poucos narradores têm. É o talento cearense, direto de Aracati, no alto do pódio das mais importantes transmissões da televisão brasileira. Medalha de ouro para você, Antero.

Livro