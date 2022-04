O Ceará diante do gigante Palmeiras

Há certos jogos onde um time, pela superioridade, parece nem precisar entrar em campo. Um “já ganhou” no próprio vestiário. Se assim fosse, nem precisaria haver o jogo. Era encaminhar logo os três pontos para o poderoso. Mas não é assim. O Ceará vai enfrentar o Palmeiras, campeão da Copa Libertadores (2020 e 2021), campeão da Copa do Brasil (2020), Campeão da Recopa Sul-Americana 2022 e campeão paulista 2022. E mais: tem um treinador português, Abel Ferreira. Ora, no Brasil, desde que Jorge Jesus fez sucesso no Flamengo, os portugueses assumiram o papel de sábios do futebol moderno. E lá vai o Vozão encarar o Palmeiras no Allianz Arena. Na última vez em que lá esteve, o Ceará foi goleado (3 x 0). Ainda bem que o futebol não permite vitórias antecipadas, por maior que seja a diferença técnica e física entre os contendores. É exatamente assim que há nos recônditos do coração uma esperança. Sim, semelhante à de 1994, que fez calar a torcida palmeirense no então Estádio Parque Antártica. Na época, o Palmeiras era o senhor dos senhores. Aí, contrariando a lógica e sepultando todos os prognósticos, o Ceará, com um empate (1 x 1), mandou embora da Copa do Brasil o Verdão.