O baixo nível técnico da Copa Sul-Americana

A goleada (6 x 0) que o Ceará aplicou no time paraguaio, General Caballero, levantou um questionamento sobre a qualidade técnica da competição. Antes, já havia sido observada a fragilidade do La Guaira, da Venezuela. Então, no Grupo G, de qualidade somente o Ceará e o Independiente. Não foi apenas pelo placar elevado (6 x 0) que o questionamento surgiu. Se assim fosse, o que diríamos da Seleção Brasileira que, em casa, tomou 7 a 1 da Alemanha em plena Copa do Mundo? Iríamos questionar a qualidade técnica da Copa do Mundo? São fatos isolados que acontecem.

Aqui se trata da qualidade do jogo. O La Guaira e o General Cavallero são limitados demais. No ano passado, quando o Ceará pagou o alto preço de não saber administrar o oxigênio ao atuar em altitudes significativas, também já restou patente o nível menor da competição. Bolívar e Jorge Wilstermann apresentaram fraco desempenho. Síntese: na fase de grupos, a Copa Sul-Americana, com raras exceções, deixa muito a desejar. Da segunda fase em diante, com o ingresso dos clubes mais qualificados, certamente terá um grau de exigência maior. Por enquanto, não acrescentou nada.