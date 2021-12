O Atlético-MG, o Brasil em preto e branco

Nas décadas de 1950 e 1960, o futebol brasileiro era preto e branco com o famoso Santos de Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Preto e branco também com o famoso Botafogo de Nilton Santos, Garrincha, Didi, Amarildo e Zagalo. Esses times não jogavam: se exibiam. A rigor, deram concertos pelos gramados do mundo. Foram os dois maiores alvinegros da história futebolística nacional. Inigualáveis, inimitáveis.

Agora, o Brasil volta a ser dominado por um outro alvinegro: o Atlético de Minas Gerais. No primeiro Campeonato Brasileiro, em 1971, o Atlético-MG foi o campeão. Um ótimo time, mas sem os encantos do Santos e do Botafogo. Ganhou com méritos, tendo como destaque Dario, o Peito de Aço.

Já agora, em 2021, o predomínio do Atlético da tríplice coroa (certame estadual, Série A e Copa do Brasil). O Atlético da geração de Everson, Arana, Zaracho, Savarino, Vargas, Nacho, Hulck e Keno. Um time competente que poderia também ter conquistado a Libertadores.

Nessa competição, o Atlético saiu invicto, após dois empates com o Palmeiras. Síntese: o Atlético-MG merece todos os encômios. Uma campanha perfeita. Outra vez o futebol brasileiro veste-se de preto e branco.

Campeão do Mundo

O Corinthians, também preto e branco, alcançou as glórias nacionais e internacionais em 2012, quando se sagrou campeão do mundial de clubes. Tinha bons atletas, como o goleiro Cássio e o atacante colombiano Paolo Guerrero. Entretanto, o nível técnico desse grupo não alcançou o brilho intenso do Santos e do Botafogo citados neste comentário.

Título polêmico

O Corinthians foi campeão do Mundial de Clubes patrocinado pela FIFA no ano 2000. Um torneio questionado pela forma de escolha dos participantes. O Corinthians tinha bons jogadores como o goleiro Dida, Vampeta, Marcelinho Carioca, Ríncon e Ricardinho. Mas jamais o futebol excepcional do Santos de Pelé e do Botafogo de Garrincha.

A beleza clássica

É bom frisar que o Botafogo de Garrincha não ganhou um título mundial. Entretanto, encantou o mundo pela beleza clássica de suas atuações. Deu show pela Europa em temporadas amistosas. Tido e reconhecido pela arte de seus integrantes. Lotava os estádios por onde passava, máxime pela presença do inigualável Mané Garrincha.

Maior de todos

Numa análise simplificada, é fácil perceber que o maior alvinegro brasileiro de todos os tempos foi mesmo o Santos Futebol Clube, bicampeão mundial em 1962 e 1963. Um time fantástico que bailava em campo. Eu tive a felicidade de ver essa equipe jogar algumas vezes no PV. Shows inesquecíveis diante do Fortaleza e do Ferroviário.