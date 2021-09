O torcedor do Fortaleza está na bronca. Cinco jogos sem vencer. Para um time que encantou, tal situação é inaceitável. O Leão ainda é o terceiro colocado, mas poderá perder posições para o Bragantino e Flamengo. O comentarista Wilton Bezerra detectou um possível declínio tricolor. Mas a sua análise foi tão prudente que tive dúvida sobre as suas próprias convicções. Afinal, a tão celebrada competência do Leão está ou não comprometida? Ou tudo foi produto da sorte? Resposta simples. A sorte jamais produz êxito continuado. A sorte é pontual e passageira. A competência é produto de ação articulada, continuada, obtida pela elevada qualidade e confiança do grupo. O Leão entrava em campo já senhor do jogo. E ia para cima. E ganhava. Mas há cinco jogos não vence. Entretanto, em dois desses cinco jogos deixou de ganhar por desperdício de pênaltis. Exatamente daí veio o título da coluna: “Nada de viagem de volta”. Prefiro entender o caso como oscilação, não como declínio. São coisas parecidas, mas diferentes. Oscilação é quando o time sobe e desce. Declínio é uma descida permanente em queda livre. Não percebo o Fortaleza assim. Só nos próximos jogos será possível definitiva avaliação.