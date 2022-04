Na Venezuela um Vozão cheio de moral

O futebol é incrível. Em duas rodadas pode haver reviravolta de toda ordem. Depois dos dois fracassos, ou seja, eliminação no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, o Ceará perdeu a confiança da torcida. Já agora, com o mesmo elenco, bateu o Independiente da Argentina e soube se impor também com bela vitória (2 x 3) diante do poderoso Palmeiras no Allianz Parque. Agora é o Ceará que está por cima. Recuperou a credibilidade e o respeito. Terá sido Dorival Júnior um milagreiro? Verdade é que há um novo Ceará. Ninguém sabe qual o tempo de durabilidade do novo selo. Até quando? O futebol é ao mesmo tempo fascinante e enganador. Quando mais dele se espera, nada sai. Quando alvo de todas as descrenças, surge uma vitória espetacular. De onde foi que o Ceará de Dorival Júnior extraiu tanto fulgor, visto que apagada estava a chama alvinegra? Como, de repente, surgiu brilhante um time, antes opaco, sombrio? Quem viu o Ceará no Allianz Parque certamente ficou sem entender que espíritos de craques resolveram fazer morada nos onze alvinegros. Hoje o Vozão está em La Guaira, na Venezuela. Que siga tão insinuante quanto no jogo anterior.