Na mira do Leão o título da Copa do Brasil

No momento, o Fortaleza é um dos melhores times do Brasil. Crescem as expectativas sobre as possibilidades de o Leão sagrar-se campeão. Ainda estão na corrida do ouro: Athletico, Santos, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Fluminense e Atlético-MG. Qualidade técnica o tricolor cearense já provou que tem. A bela campanha na Série A é prova disso. Fora os chamados times grandes do futebol brasileiro, já conquistaram a Copa do Brasil Criciúma (1991), Juventude (1999), Santo André (2004), Paulista (2005) e Sport (2008). Dos atuais competidores, apenas São Paulo e Fortaleza não conquistaram o título de campeão dessa competição. Os demais conquistaram o título conforme a seguinte disposição: Grêmio (5 vezes), Flamengo (3 vezes), Atlhetico-PR (1), Santos (1), Fluminense (1) e Atlético-MG (1). Se levada em consideração a atual classificação da Série A nacional, dos disputantes da Copa do Brasil apenas um time está à frente do Fortaleza: o Atlético-MG. Os demais estão assim: Flamengo (5º), Athletico-PR (6º), Santos (10º), São Paulo (14°), Fluminense (15°) e Grêmio (19°). Mas, quando se trata de Copa do Brasil, essas posições são irrelevantes. O modelo mata-mata é outra história.

Respeito

O Flamengo anda assustador. Dizem que, antes dos jogos, os zagueiros que vão marcar os habilidosos jogadores flamenguistas sofrem insônia. É preocupante, mas não vamos transformar em monstro um time que tem qualidades excepcionais, mas também tem seus defeitos. Respeito, sim; medo, não.

Show

Dizem que, nas décadas de 1950 e 1960, os marcadores de Garrincha tinham pesadelos antes das partidas. Sabiam das dificuldades que teriam de enfrentar, correndo risco de uma desmoralização pública. Zagueiros foram humilhados pelos gramados do mundo. O Mané endoidava e entortava qualquer um. Fantástico. Ponta-direita Inigualável até hoje.

Sabe

É difícil parar o Flamengo, mas o Ceará já conseguiu isso duas vezes no Maracanã. Em setembro de 2018, ganhou (0 x 1), gol de Leandro Carvalho. O técnico do Flamengo era Maurício Barbieri. O técnico do Ceará, Lisca. No dia 10 de janeiro deste ano, outra vitória do Ceará no Maracanã, gols de Vina e Kelvyn. O técnico do Flamengo era Rogério Ceni. O técnico do Ceará, Guto Ferreira.

Fórmula