Mais uma vez o VAR na berlinda

Haja confusão na arbitragem! Em todos os outros esportes, a tecnologia veio para resolver. No futebol, não. O VAR, às vezes, cria mais dúvidas. Em campo, o árbitro corre, suando a camisa. Faz o possível para acertar. Os auxiliares também correm num esforço para não deixar passar nada. Aí, lá no alto, na cabine climatizada, há momentos em que os mocinhos privilegiados deixam passar tudo. O lance do segundo gol do Bragantino, marcado por Alerrandro, foi irregular. E ficou como gol legal porque as “excelências” do VAR assim entenderam. Sim, mas o que suas “excelências” estão fazendo ali? Jogando dominó, baralho, porrinha? Eles têm de prestar atenção ao serviço. O Ceará poderia ter conquistado três pontos. Não o fez porque foi vítima de um gol irregular.

Aliás, é preciso mudar também a regra. Quando houver a marcação de um gol, no período de apuração de suposta irregularidade sob análise do VAR, tal gol não poderá ser anulado. Isso evitará a confusão como a que aconteceu na vitória do Fortaleza na Arena Condá. Aí, se confirmada alguma irregularidade pela revisão, o time beneficiado executará a punição indicada, mas sem anular o gol que legitimamente tenha sido marcado por qualquer dos contendores.