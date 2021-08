Leão a um ponto das quartas de final

O Fortaleza está com a mão na vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Não me refiro à vantagem do empate. Tenho até certos receios com relação a essa vantagem que me parece enganadora. Quem tem a vantagem do empate deveria deixar de lado tal privilégio. E adotar a postura de quem vai para uma disputa de igual para igual, como se o primeiro jogo não tivesse acontecido. Assim é possível reduzir os riscos de surpresas desagradáveis como a pregada por este mesmo CRB no Palmeiras no Allianz Parque.

A Copa do Brasil é a competição mais “zebrada” que conheço. Hoje, o Fortaleza tem melhor qualidade. Isso ficou provado no jogo realizado no Castelão, quando o Leão venceu de virada, apesar do susto que sofreu ao tomar o primeiro gol. Não quero crer que a derrota para o Ceará no domingo passado tenha abalado o moral dos tricolores. Afinal, são certames diferentes. Além disso, perder um clássico é normal, exceto se for por uma goleada, fato que não aconteceu. O insucesso de domingo passado pode servir de alerta quanto à necessidade de o Leão cuidar da reserva de energias. Deu sinais de cansaço no segundo tempo contra o Ceará. A intensidade tem que ser medida e pesada. Time nenhum no mundo consegue manter ritmo forte durante os noventa minutos e acréscimos.

Zebra monumental

Uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil aconteceu no dia 14 de agosto de 2014 no Maracanã. No jogo de ida, em Natal, o Fluminense vencera por 3 a 0. Na época, o gol fora de casa, como elemento de desempate, tinha peso dois. Então, no caso de empate por pontos, o Fluminense teria a seu favor seis gols na contagem. Ainda assim o Fluminense foi eliminado, mesmo abrindo a contagem no Maracanã.

América consagrado

O Fluminense, no jogo de volta no Maracanã, tinha como certa a classificação. Na fase inicial, aos 16’, Marcelinho fez América 1 a 0. Aos 31’, Fred empatou para o Fluminense (1 x 1). Aos 36 minutos, Cícero fez Fluminense 2 a 1. Na fase final, aos 4’, Max empatou para o América (2 x 2). Aos 30’, Alfredo fez América 3 a 2. Aos 37’ Alfredo fez América 4 a 2. Aos 45’, Rodrigo Pimpão fez América 5 a 2. E classificou o América.

Referência

Vi o técnico do Ceará, Guto Ferreira, falando sobre o atual momento do jogador Vina. Pelo que Guto explicou, ele nota uma gradual evolução de Vina. E acredita que em breve o jogador voltará a apresentar o futebol que o consagrou no ano passado. Todo atleta passa por oscilações. É natural. Problema é que Vina está demorando demais a reencontrar seus melhores momentos.

Bastidores

Não sei a razão pela qual o Flamengo emperrou nas mãos de Ceni. Agora, sob o comando de Renato Gaúcho, voltou a brilhar. Será verdade que Ceni tem temperamento difícil? No São Paulo (como treinador), Cruzeiro e Flamengo, muitas foram as reclamações sobre a forma com ele tratava seus comandados. Quem conhece Ceni muito bem é o Marcelo Paz. Mas Marcelo não era subordinado de Ceni.