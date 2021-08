Intensidade e prudência diante do Palmeiras

Há alguns anos, era utopia time cearense ganhar do Palmeiras em São Paulo. Entretanto, em 1984, pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi ao Morumbi e conseguiu brilhante vitória (0 x 1). Na ocasião, o goleiro do Fortaleza, Sérgio Monte, fechou o gol. Pegou todas e mais alguma coisa. Na década de 1960, era ilusão ganhar do Palmeiras de Julinho Botelho. Na década de 1970, era ilusão ganhar do Palmeiras da Academia, com Dudu e Ademir da Guia. Hoje, porém, os parâmetros são outros. O Fortaleza está apenas duas posições atrás do Verdão: o Palmeiras lidera (32 pontos) e o Fortaleza é o terceiro (27 pontos). Já se vê o equilíbrio. A título de estímulo, há menos de um mês, pela Copa do Brasil, o CRB foi ao Allianz Parque e eliminou o Palmeiras, numa das maiores zebras da competição. Embora seja uma exceção, não deixa de ser uma referência. Entendo que o Fortaleza, de início, deveria assumir uma postura cautelosa. Depois, gradualmente, após avaliar as circunstâncias, poderia assumir a intensidade que Vojvoda quer. Uma repetição do que adotou no Mineirão, quando ganhou do Atlético. A meu juízo, começar em cima é assumir um risco desnecessário.

História

No dia 14 de março de 1984, o Fortaleza ganhou do Palmeiras no Morumbi (0 x 1), gol de Vagner. Nesse dia, o destaque, como citei, foi o goleiro Sérgio Monte. O Palmeiras tinha jogadores da Seleção Brasileira como o goleiro Leão, Luís Pereira, Rocha, Baltazar. E Aragonês, da Seleção Boliviana. No Leão, Caetano, Pedro Basílio, Tadeu, Geraldino Saravá. Técnico, Caiçara.

Em casa

Ótima oportunidade de vitória terá o Ceará diante do Atlético de Goiânia. Teoricamente esse jogo é classificado entre os que as possibilidades alvinegras são ampliadas por razões óbvias. O Atlético tropeçou na rodada passada em casa diante do América-MG (1 x 1). Em compensação, na rodada anterior, pregou uma peça no Santos dentro da Vila Belmiro (0 x 1). Incrível.

Variação

A oscilação do Atlético-GO preocupa seus adversários. Ora, o time tem apresentação discreta; ora se supera e surpreende como na Vila Belmiro. Cabe ao Vozão definir o que pretende. É o dono da banca. Se for ousado como na fase final da vitória sobre o Fortaleza, as chances de sucesso ficarão ampliadas. Se tímido, como no primeiro tempo diante do Leão, pode se complicar.

Pílulas