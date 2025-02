Ídolos inesquecíveis do futebol cearense

Quem é, no momento, o ídolo maior dos nossos clubes? Um ídolo identificado com o nosso povo, com a nossa gente? Por aqui passaram muitos ídolos. Alguns foram embora e, talvez por isso mesmo, poucas vezes são lembrados. Outros permanecem vivos na memória de todos: Gildo, Croinha e Pacoti.

Nas décadas de 1950 e 1960, eles fizeram história. Pacoti veio primeiro: em 1955, chegou ao Ferroviário. Gildo veio para o Ceará em 1960. Croinha chegou ao Fortaleza em 1965. Apesar da diferença de tempo, os três assumiram a condição de maiores ídolos de seus clubes.

Dos três ídolos, apenas Pacoti teve a sua história contada em livro. Em 2021, Edvardo Moraes Vavá, João Eudes Costa e Airton Almeida Monteiro, após pesquisa aprofundada, lançaram o livro intitulado “Pacoti - O Homem Goal”. Na obra, episódios, fatos e fotos que marcaram o notável jogador.

Gildo e Croinha ainda não foram contemplados com o relato de suas vidas. O jornalista Ciro Câmara tem o esboço de um livro sobre Gildo, mas ainda depende de um diálogo com a família do jogador. Não há nenhum esboço sobre a vida de Croinha.

Pesquisa

Há anos, o jornalista Ciro Câmara pesquisa sobre a vida do ídolo Gildo. Já há farto material coletado. Gildo é o maior ídolo do Ceará em todos os tempos. Pelo Vozão foi tricampeão cearense (1961/ 1962/1963) e novamente campeão estadual em 1971. Foi também campeão do Nordestão de 1969. É o maior artilheiro do Ceará, com 246 gols.

Artilheiro

Croinha foi campeão cearense pelo Fortaleza em 1965, 1967 e 1969. Vice-campeão da Taça Brasil de 1968. Campeão do Nordestão de 1970. Durante anos foi tido como o maior artilheiro da história do Fortaleza com 138 gols. Mas uma revisão revelou que o maior foi Geraldino Saravá com 154 gols. Croinha ficou como segundo maior.

Glória e drama

Não vi ainda nenhum profissional da comunicação interessado em pesquisar e escrever sobre a vida do atacante Edson José de Souza, o Croinha. Mas tenho certeza de que alcançaria grande repercussão. A vida do Croinha é rica em êxitos dentro de campo. Lamentavelmente, teve sérios apertos financeiros, após encerrar a carreira.

Craque maior

A literatura esportiva cearense ainda carece de um maior número de publicações sobre os nossos craques. Saraiva Júnior, com muita sensibilidade, escreveu o livro “Mozart - Uma Trajetória Inquieta no Futebol”. Relato sobre a vida daquele que foi, na minha opinião, o maior craque cearense de todos os tempos.

Filme