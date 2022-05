Há algo sobrenatural travando o Fortaleza no Brasileirão

É impressionante a repetição das situações vividas pelo Leão na Série A nacional. O time joga bem, domina os adversários, mas não consegue vencer. Ontem, novamente o mesmo cenário. Sofreu o gol de Luiz Henrique aos oito minutos. Depois disso, o Fortaleza assumiu total controle do jogo. Criou várias chances de gol, mas Romero e Moisés não encontraram a melhor definição. Além disso, o travessão e o goleiro Fábio impediram o empate do Leão. Na fase final, outra vez a pressão tricolor de aço. Quando Moisés empatou, uma falta na origem do lance invalidou o tento. O Fluminense reagiu um pouco. Teve anulado gol de Cano, impedido. Teve chances com Yago, mas não ampliou. Vojvoda mandou a campo todo o arsenal de homens que sabem fazer gol, disponível no banco: Kayzer, Robson, Depietri. Algumas chances desperdiçadas. Aí veio a mistura de desespero com a impaciência, da descrença com a imprecisão, do natural com o sobrenatural. Não tem explicação plausível para o que está acontecendo. O Fortaleza está lotado de homens que sabem fazer gol. Cria as chances, mas a vitória não sai. O Fluminense ganhou (0 x 1). Injustamente, mas ganhou. Há algo do além travando o Fortaleza.

Empate

Pelas circunstâncias, o empate do Ceará com o Santos em Barueri foi bom. Com um a menos, desde os 19' da fase final, o Vozão cuidou de segurar o empate. Gostei do primeiro tempo do Ceará. Mendoza sempre perigoso. Richardson entrou bem. Correta a anulação do gol do Santos (houve falta nítida na origem do lance). Incorreta a expulsão de Richard.

Observações

Erick e Zé Roberto ficaram devendo. Entendo que ambos têm futebol para jogar melhor. Dorival Júnior demorou muito para processar as substituições dos dois. Richardson, Nino Paraíba e Luís Otávio entraram bem. Clebão é muito voluntarioso. Isolado na frente, fez o que foi possível. Mas, na minha avaliação, dos substitutos, Richardson foi o melhor.

Retorno

Que bom ter de volta o querido PV. Desde a primeira reforma, na época da prefeita Luizianne Lins, sugeri que houvesse uma ampliação da capacidade para 30 mil pessoas. Teria sido o ideal. O PV é ótimo estádio, mas pequeno como opção para jogos de maior porte. Parabéns ao Ferrão que, na reabertura, ganhou (1 x 0) do Botafogo-SP e alcançou o G-8.

Visita

Acompanhei a família do saudoso Sérgio Pinheiro na visita à “Sala de Imprensa do Ceará” que tem o nome do Serginho na sede do clube. A viúva Maria Luíza, a filha Sâmia Pinheiro e os netos Ricardo e Maria Clara ficaram emocionados com as ilustrações nos painéis, iniciativa dos anfitriões Matheus Pereira, Jessyka Freitas, Israel Simonton e Abreu Neto. Medina intermediou. Obrigado, de coração.