Futebol: o Tapetão de volta para valer

Meus Deus, imaginei que o expediente do Tapetão havia sido esquecido. Imaginei que os homens do futebol saberiam trilhar o caminho da decência nas condutas esportivas; que nunca mais teríamos aqui a proclamação de quatro campeões, decisão que até hoje gera desconforto. De repente, de volta o Tapetão. De volta as liminares. De repente, sai do gramado para os embates jurídicos o que deveria ser decidido nas soberanas quatro linhas delimitadoras do campo. No lugar da emocionante magia dos gols, a sentença fria de um magistrado ou de um colegiado. No lugar dos festivos estádios, o cenário soturno dos tribunais com suas mesas e poltronas. Compreendo a apuração das denúncias de manipulação dos jogos. A desonestidade tem mesmo de ser punida sob os rigores da lei. Lamento que, apesar de há muito as denúncias do suborno praticado pelo Crato, só agora tenha havido a tomada de posição mais forte no âmbito da Justiça Desportiva. A demora fez nascer uma série de situações, onde interesses diversos poderão “melar” o Campeonato Cearense. Cada time, que se considerar prejudicado por uma decisão judicial, irá estrebuchar. Aí, haja tempo. Tomara que eu esteja enganado.