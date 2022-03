Futebol no campo e nos tribunais

A Justiça Desportiva, em todas as instâncias, tem prestado larga folha de bons serviços ao futebol brasileiro. Nela atuam profissionais competentes e dedicados. Inesquecível a participação do saudoso advogado cearense, Álvaro Melo Filho, patrono do Direito Desportivo brasileiro. Dele o texto que inspirou a redação do Artigo 217 da Constituição Federal, no qual está reconhecida a autonomia da Justiça Desportiva. Comete grave erro quem olha com desdém para os tribunais desportivos. Erro maior comete quem não reconhece tal autonomia, entendendo ser a Justiça Esportiva mero produto de um acordo de cavalheiros. A Constituição Brasileira reconhece, sim, a existência e importância da Justiça Desportiva, máxime quando estabelece que “o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei”. Isso posto, é preciso levar em consideração as decisões daí emanadas. Mas é preciso também que os profissionais do Direito, que nela atuam, tenham extremo cuidado nas suas manifestações porque, dependendo do teor, poderão colocar em risco a exequibilidade das próprias competições.