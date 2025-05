Futebol dirigido por um bando de oportunistas

Quem vem de uma era na qual a Seleção Canarinho deslumbrou o mundo, não pode silenciar diante do descalabro atual do futebol brasileiro. Em 1958 na Suécia e em 1962 no Chile, o Brasil ganhou o bicampeonato mundial. No comando da delegação, Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória.