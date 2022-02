Futebol: demissão em plena Quarta-Feira de Cinzas

Sábado gordo. Hoje nem tão gordo assim. Há uma marchinha sob o título “Sempre é Carnaval”, que fez muito sucesso. Hoje, embora sem Carnaval oficial, sempre é Carnaval sim. Cada um faz o seu, a seu modo. E o futebol não para. Hoje tem Ceará em campo, às 17:45, no Morenão, em Iguatu. Vozão joga pelo empate. Mão na vaga. Mas não pode vacilar. Nas décadas de 1950 e 1960, não havia jogos durante o período momino. Predominava a folia. Depois, passaram a programar futebol durante o Carnaval. Botaram o Ceará para jogar na Quarta-Feira de Cinzas. Houve um episódio sério e cômico ao mesmo tempo. Naquele tempo os jogadores gostavam de cair na folia. Para segurar seus atletas, Dimas marcou duplo expediente. Preparação física e bola direto. Assim, exaustos, os jogadores não teriam condições de virar a noite em festas. Na quarta, o Ceará entrou em campo diante do Calouros. Os meninos do Calouros voando. O Ceará se arrastando. O Calouros fez 3 a 0, três gols de César, herói do jogo. Dimas descobriu que, mesmo trabalhando dois expedientes, a maioria de seus pupilos fez o terceiro expediente nos bailes noturnos. Pela goleada sofrida, Dimas terminou injustamente afastado do cargo.

Favorito

Hoje, em Iguatu, o Ceará tem amplas condições de confirmar sua passagem para a semifinal. Entretanto, não pode jogar como fez no primeiro jogo no Castelão. É um erro imaginar que decide quando quiser. Tem de buscar o resultado como faz em jogos pela Série A ou pela Copa do Nordeste. No Morenão, o poder de resistência do anfitrião será maior, claro.

Sem tratores

A apertada vitória do Fortaleza sobre o Pacajus (1 x 0) tirou do torcedor a ideia de que o time poderia atropelar o adversário, aplicando-lhe uma goleada. Antes, a torcida do Ceará também experimentou a mesma frustração, ou seja, ganhou sem golear. Isso prova que nem sempre na prática a teoria se concretiza. Vale para os jogos de volta.

Classificação

Eu não tenho dúvida da classificação de Ceará e Fortaleza para a fase semifinal. Se um deles ficar de fora, estarei diante da maior zebra da história do futebol cearense. Zebra maior apenas se ambos caíssem. Aí seria um tsunami. Mesmo sabendo que em futebol tudo é possível, é muito improvável que tal fato aconteça, mesmo com todo respeito ao Iguatu e ao Pacajus.

Estupidez