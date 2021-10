Futebol a preços impopulares

Garrincha, alegria do povo. Há um filme com esse título. A “geral” do Maracanã, espaço extinto com a reforma do estádio, recebia a gente simples que pagava mais barato. Nesse espaço, mais perto do gramado, não havia cadeiras. O torcedor ali ficava em pé mesmo. Em compensação, via mais próximos os jogadores. Garrincha fazia a festa. Década de 1950. O meu povão, mesmo o dos menores salários, tinha condição de ir aos jogos. Futebol a preços populares. Na recente semifinal da Libertadores, Atlético-MG x Palmeira, os ingressos foram a preços impopulares, salgados. Sal grosso. O mais barato, R$ 420,00. O mais caro, R$ 920,00. O salário mínimo no Brasil é R$ 1.100,00. O meu povão brasileiro está eliminado dos estádios. Na década de 1950, era o meu povão brasileiro que comparecia aos estádios. Hoje, os ingressos populares passaram a ser peças de museu. O jeito agora é optar pela telinha. A Covid esvaziou os estádios. Mas, pelo visto, os caríssimos preços dos ingressos, a longo prazo, poderão também esvaziar as praças esportivas. A realidade do Brasil não permite lazer como antigamente. Lazer virou produto de luxo. O meu povão brasileiro ficou na saudade. E bote saudade do Mané.