Fortaleza: uma medalha para Pikachu

Inacreditável o final em que o Fortaleza derrotou o Palmeiras no Allianz Parque. Foram muitas as incertezas, após a expulsão de Felipe aos 24 minutos da fase final. Havia muito tempo para o Leão segurar o empate. O esporte tem momentos iluminados de superação e talento, reservados aos atletas excepcionais. Foi assim com Yago Pikachu. Examinem o que ele fez já nos acréscimos. Quando Ederson lançou a bola pelo alto, Pikachu a recebeu com classe, sem deixar que ela tocasse no solo. E assim já a adiantou, tirando do lance o primeiro marcador. Com um novo toque, evitou o segundo marcador. E para finalizar a jogada com perfeição, evitou que a bola saísse pela linha de fundo. Aí, num reflexo imediato, tocou para trás, nos pés de Igor Torres que fez o gol da vitória. Nesses tempos de Olimpíada, certamente Pikachu receberia a medalha de ouro. Subiria ao pódio como número um olímpico na sua arte. Pikachu teve a frieza de uma Rayssa Leal, prata no skate; a precisão de um Ítalo Ferreira, ouro no surf; a força mental de uma Rebeca Andrade, ouro no salto da Ginástica Olímpica. Coloquem uma medalha no peito de Pikachu. Ele foi o melhor que poderia na definição da vitória tricolor.