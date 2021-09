Fortaleza em posição de destaque até o fim

Há alguns anos, pareceria miragem ver um time cearense no G-4 da Série A. Hoje, a realidade mostra o Fortaleza na terceira colocação, na frente de Flamengo, Corinthians, Internacional, Fluminense, São Paulo, Santos e Grêmio. Há ainda quem duvide do êxito, considerando que a qualquer momento tudo voltará a ser como antes. Os descrentes e desconfiados pensam assim. Faço parte do rol dos otimistas. Não os otimistas embalados pela euforia do momento. Meu otimismo tem base na campanha do Fortaleza e nas campanhas dos demais competidores. O Fortaleza já enfrentou todos os grandes times da Série A. Então, há motivos para acreditar numa sequência positiva. A queda e retomada de produção faz parte de todas as equipes. Período de jejum acontece também com todos. As dificuldades são igualmente distribuídas. É possível que o Leão venha a perder sua posição no G-4. Será normal. A disputa pelas quatro primeiras vagas é acirrada. Síntese da minha interpretação: não estou afirmando que o Fortaleza será campeão ou que terminará no G-4. Estou afirmando que tem potencial para seguir em posições de destaque até o fim da competição.