Fortaleza e Ceará no “sprint final”

No atletismo, os corredores costumam guardar energias para acelerar totalmente na medida em que se aproximam da marca de chegada. É assim que muitas corridas se definem. No momento, Fortaleza e Ceará têm objetivos diferentes. Mas agora, a nove rodadas para o término da competição, terão de iniciar a liberação de maiores esforços para garantir as metas estabelecidas. Esforço final gera também alguns riscos a mais. O maior deles: contusões em série. É comum, nesta época, o jogador sentir mais o peso da maratona. Então, o “sprint final” tem de ser bem calculado. As contusões de Crispim e Pikachu preocupam.

Os dois são importantes no modelo adotado pelo técnico Vojvoda. Essas contusões aconteceram quando mais deles o tricolor vai precisar. Já no Ceará o empecilho é mais de ordem psicológica que física. O complexo de só empatar foi quebrado de forma heroica na vitória sobre o Fluminense. Mas será preciso estabelecer uma sequência de vitórias para caracterizar o “sprint final”. Atualmente, o objetivo do Fortaleza é a Libertadores. O objetivo do Ceará é afastar-se mais da zona maldita. Entretanto, o Vozão ainda pode mirar a Sul-Americana. Tudo vai depender do “sprint final” de cada um.