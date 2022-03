Fortaleza a caminho de mais um tetra

O Campeonato Cearense vai chegando ao fim. Faltam apenas os dois jogos decisivos. Uma tradição e uma surpresa: o Fortaleza tem história de títulos e o Caucaia chega pela primeira vez à fase derradeira. A zebra foi a eliminação do Ceará pelo Iguatu no Morenão. Mas o Iguatu, autor da proeza de ter despachado do Vozão, sucumbiu diante do Caucaia. Agora é esperar para ver como se comportará o Caucaia diante do favorito Fortaleza. Terá o time da região metropolitana condições de superar o poderoso Leão? Não acredito. Ora, mas cabe uma observação: quem diria que o Iguatu eliminaria o Ceará? A resposta contrariou todos os prognósticos. Iguatu foi o classificado. Tenho dito que a magia do futebol está exatamente na possibilidade de o time menor ganhar do maior. A história tem mostrado isso em todas as competições, desde o torneio de várzea às competições internacionais. Nem sempre o favorito confirma as previsões. Mas, no caso em tela, com todo respeito ao aguerrido time do Caucaia, certamente poucas pessoas acreditam que seja ele capaz de tomar o tetracampeonato do Leão. Pavimentado está o caminho que levará o Leão ao tetra. Mas todo respeito ao Caucaia. A zebra existe.

Sufoco

O Fortaleza está na final. Tudo bem. Conseguiu seu intento. Mas é com que fique bem claro: passou momentos delicados diante do Ferroviário no segundo tempo do jogo de sábado. Na fase final, o Ferroviário dominou o Leão. Empatou com Cariús e teve condições de virar o jogo. O Fortaleza não mereceu a vitória. Um empate teria sido mais justo.

Franco atirador

Para o Caucaia a situação é confortável. Entra sem pressão. O favorito é o Fortaleza. Então, o Caucaia vai como franco atirador. Se perder o título, não haverá nada de catastrófico, pois já faz parte das previsões. Se ganhar, será a glória, a apoteose, feriado em Caucaia. Tudo é possível no mundo do futebol, embora pouco provável.

Maior nome

A ligação de Caucaia com o mundo do futebol, antes do atual êxito, ficava por conta da presença do ex-ídolo do Flamengo, Babá (Mário Braga Gadelha), cearense tricampeão carioca 1953/54/55 pelo rubro-negro. Babá na verdade nasceu em Aracati, mas optou por morar em Caucaia. Muita gente ainda pensa que Babá nasceu em Caucaia. Babá nasceu em Aracati. Morreu em 2010 em Caucaia.

Lançamento

Hoje, às 18 horas, no Shopping Benfica, José Renato Sátiro Santiago Jr e David Barboza lançam o Almanaque do Fortaleza, a história completa do Tricolor de Aço, de 2018 a 2021. Também será lançado o Almanaque Fernando Sátiro - A Epopeia de um Craque Alencarino, escrito por José Renato Sátiro. Tive o privilégio de ver Fernando jogar: um craque mesmo. Imperdível. Estarei lá.