Faltou Fernando Sobral na seleção Série A

Vários órgãos de comunicação elaboraram listas com os melhores jogadores do primeiro turno da Série A. O assunto é subjetivo. Além disso, não há como os cronistas analisarem todos os jogos porque vários no mesmo dia e hora. Não há tempo para verificação minuciosa de quem foi destaque em cada partida. Assim, a seleção pode apresentar senões. Há jogadores que realmente merecem estar nas listas elaboradas. Cito, por exemplo, Arana, Arrascaeta, Bruno Henrique e Hulk. Tudo bem. O técnico do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda, merecidamente foi escolhido como o melhor. Mas, na minha observação, ficou fora um nome que fez partidas excepcionais: Fernando Sobral. Não vi ninguém no Brasil com tanta energia. Em momentos, parecia onipresente. Até citei que Fernando Sobral parecia ter quatro pulmões. Mas, tudo bem, vida que segue. Não é por isso que Fernando diminuirá a intensidade de sua participação. Aliás, agora sob o comando de Tiago Nunes, o Ceará pode apresentar surpresas em todas as posições, ao gosto do novo treinador. Entretanto, quero crer que Fernando Sobral é “imexível”, como diria o ex-ministro do Trabalho Rogério Magri.