Efeitos preocupantes de uma estreia pífia

Desde quando aqui chegou, este é o momento mais delicado vivido pelo técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Há uma sequência interminável de insucessos e apreensões. A posição incontestável de antigamente cedeu lugar a questionamentos e críticas agora.

A vitória do Leão sobre o Fluminense, quando da estreia na Série A nacional, fez, por momentos, a torcida esquecer a perda do título estadual para o Ceará. Entretanto, a goleada (0 x 3) aplicada pelo Racing gerou novo ambiente de incertezas. E Vojvoda foi para a berlinda.

Os preocupantes efeitos de uma estreia pífia não cessaram. Pela primeira vez, ouvi vozes a favor do encerramento de vínculo entre o Fortaleza e o técnico Vojvoda. Ainda bem que as vozes conscientes não se deixaram levar pela postura precipitada de alguns insensatos.

Os próximos jogos do Leão serão fundamentais na definição de rumos. Não é a primeira vez que Vojvoda enfrenta situações adversas. Ele sempre as contornou. Desta vez, porém, o caso me parece um pouco mais complicado.

Sem explicação

Tenho observado atentamente as oscilações do Fortaleza. Tento encontrar uma explicação. Não consigo. É certo que todo time notável tem seu prazo de validade. Faz parte. O declínio é natural. Só o tempo dirá, se o prazo de validade do Leão de Vojvoda está ou não caminhando para o fim.

Intensidade

Noto que a intensidade, um dos pontos principais do auge tricolor, já não é a mesma. O Fortaleza entrava em campo a mil por hora. Hoje, alterna momentos de intensidade e momentos de lentidão. Não mantém mais o ritmo forte que fazia a diferença diante de qualquer adversário, grande ou pequeno.

Reviravolta

Não se surpreendam, porém, se novamente o técnico Vojvoda der a volta por cima. Não é a primeira vez que ele ressurge das sombras. Inesquecível o ano em que passou a primeira fase da Série A nacional toda na zona de rebaixamento. Na segunda fase, ganhou uma vaga na Libertadores.

Vozão na parada

O primeiro grande teste do Ceará, neste retorno à Série A, acontecerá amanhã, no Castelão, diante do Grêmio. Pode não ser o Grêmio das épocas notáveis, mas tem história. Está no rol dos maiores clubes do Brasil. Se o Ceará vencer, elevará o moral para encarar os embates seguintes.

Dúvidas