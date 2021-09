É preciso sair do complexo dos empates

A última vitória do Fortaleza foi espetacular, inacreditável. Mesmo com um jogador a menos, pois Felipe foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo, ganhou do Palmeiras (2 x 3) em pleno Allianz Parque. Essa vitória aconteceu no dia 7 de agosto passado. Tudo levava a crer que o Leão, no embalo de tão notável feito, dispararia, máxime quando enfrentasse Juventude e Cuiabá, times teoricamente mais fracos. Mas não foi assim. O Leão saiu do caminho das grandes vitórias e entrou na vereda dos empates. E não tem conseguido sair dessa enganadora vereda. Empatou com o Santos no Castelão (1 x 1), com o Juventude em Caxias do Sul (1 x 1) e com o Cuiabá (0 x 0) no Castelão.

Três empates que deixaram frustrações. Aliás, frustração maior porque desperdiçou o pênalti que lhe daria a vitória sobre o Santos e desperdiçou o pênalti que lhe daria a vitória sobre o Juventude. Assim, as vitórias desapareceram. Hoje, reencontrar o caminho da vitória é preciso. Jogo difícil diante do Bahia no Estádio Pituaçu em Salvador. O Bahia está sob a ameaça de cair na zona de rebaixamento, caso perca. Está vindo de três derrotas seguidas. É um time irregular e, por isso mesmo, muito perigoso.