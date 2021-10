Cenário dos cearenses na Série A 2021

O Ceará começa a olhar com mais atenção pelo retrovisor. Quem vem atrás? Cuidado com as curvas. O notável piloto escocês, Jim Clark, dizia: “Na reta, todo mundo é bom”. Que queria dizer Clark? Ora, que nas curvas é que os bons fazem a diferença. O Ceará vai ter que fazer a diferença nos desafios mais difíceis que lhe restam. No retrovisor do Ceará já aparecem Bahia (15°, 32 pontos), Santos (16°, 32 pontos) e Juventude (17°, primeiro da zona baixa, 29 pontos). Basta uma derrota para o time ficar a perigo. Observem que os demais critérios, como número de vitórias e saldo de gols, poderão definir.

O Ceará recebe o Fluminense (8° colocado). O Bahia vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude (17°, primeiro da zona baixa). O Santos vai a Curitiba enfrentar o Athletico (12°). Todos terão dificuldades diferentes. Quem terá o jogo mais difícil? Teoricamente, o Ceará. Mas isso é relativo. Todos viram a dificuldade que o Ceará passou em Caxias do Sul. Então, o Bahia certamente passará pelas mesmas dificuldades. Tudo está muito misturado nas proximidades da zona de rebaixamento. A cada rodada poderá haver alterações, ou seja, uma espécie de entra e sai imprevisível.