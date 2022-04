Ceará a um passo das oitavas

A campanha alvinegra na Copa Sul-Americana tem sido exemplar. Disciplinado, bem definido, alcançou o elevado desempenho que ninguém esperava: 100% de aproveitamento. Estabeleceu uma vantagem significativa de três pontos sobre o Independiente, vice-líder, a três jogos do fim da fase de grupos. Agora, vem fazer dois jogos no Castelão: terça-feira, 3 de maio, recebe o La Guaira, da Venezuela; também numa terça-feira, dia 17 de maio, recebe o General Caballero, do Paraguai. Portanto, quando for a Buenos Aires enfrentar o Independiente, no dia 25 de maio, uma quarta-feira, certamente já o fará antecipadamente classificado. Outro aspecto importante: as cotas que receberá até lá. Cada jogo como mandante dá direito a U $300 mil. No ano passado o Ceará vacilou. Um dos principais problemas foi não saber administrar suas energias nas altitudes bolivianas. Agora não haverá este problema. Vai depender exclusivamente de sua competência. E, pelo visto, já pela autoconfiança que ganhou, saberá administrar a vantagem sem correr o risco do perigoso “já ganhou”. Além disso, a experiência do treinador Dorival Júnior será fator preponderante para manter a necessária concentração.

Promessa

Prometeram para o mês de abril a reabertura do Estádio Presidente Vargas. O mês vai caminhando para o fim, sem que haja a confirmação da data para o tão esperado momento. Com a avalanche de jogos no Castelão, o gramado desse estádio não tem mais a qualidade. Hoje é um dos piores do Brasil. Está na hora de uma definição.

Resposta

Jogador de personalidade é outra coisa. A torcida do Ceará andou pegando pelo pé o zagueiro Messias, após uma partida em que o atleta não se houve bem. Em entrevistas, ele reconheceu sua má atuação. Pediu desculpas. Seguiu. Aí, na vitória sobre o General Caballero, em Assunção, além do belo gol que marcou, ele teve ótimo desempenho. Resposta muito bem dada em campo.

Artilheiros

Mais uma vez o atacante Edson Cariús prova sua vocação para fazer gols. Com nove gols marcados, ele foi o artilheiro do Campeonato Cearense de 2022, seguido de Ari, do Atlético. Ari marcou sete gols. Mas o que mais me chamou atenção foi o meia do Fortaleza, Yago Pikachu, que marcou quatro gols, tendo jogado bem menos que os concorrentes. Os dados estão no site da FCF.

Posições