As metas poderão ser mais ousadas em 2022

Faltam quatro dias para terminar o ano de 2021. Resolvemos recuar o tempo. Aliás, só possível isso nas lembranças que ficam. O tempo que passa não volta nunca mais. Entretanto, pelo prodigioso milagre da memória, podemos trafegar tranquilamente pelo que se foi. Em janeiro, nossos times faziam suas projeções. Primeiro objetivo estipulado: permanecer na Série A nacional. Pronto. Isso já seria o bastante. Mas o resultado foi melhor. O Fortaleza, por exemplo, terminou a competição em quarto lugar. À frente do Leão apenas Atlético-MG (campeão), Flamengo (vice-campeão) e Palmeiras. Como consequência uma vaga na Copa Libertadores da América, fase de grupos. Superou em muito a meta acordada. O Ceará ficou em 11º lugar. Poderia ter ido além, mas andou tropeçando em jogos decisivos. De qualquer forma, pelo segundo ano consecutivo, garantiu sua presença na Copa Sul-Americana. Portando, acima também da primeira meta, ou seja, a de apenas permanecer na elite. Em síntese: os dois foram além das marcações. Agora terão desafios mais significativos. Competições internacionais são mais exigentes. Em 2022, as metas poderão ser mais ousadas.

Campeonato Cearense

Dia 09 de janeiro já é a largada do Campeonato Cearense. Faltam apenas 13 dias. Os campeonatos estaduais continuam sobrevivendo. A cada ano as dificuldades são maiores. Aumentam as pressões pela extinção dos “estaduais”. Os clubes principais têm restrições. Não sei se os certames estaduais resistirão por muito tempo. Mas estão aí. Só Deus sabe como.

Três do interior

Os times do interior têm presença variada na 1ª divisão cearense. Participarão da elite em 2022 apenas Iguatu, Icasa e Crato. Lamentavelmente estão fora da elite cearense dois tradicionais times do interior como o Guarany de Sobral e o Guarani de Juazeiro do Norte, que alguns anos atrás até conquistaram o título de vice-campeão estadual.

Critérios

Na primeira fase do “Estadual”, a região metropolitana terá três representantes: Maracanã, Pacajus e Caucaia. A Capital, dois: Ferroviário e Atlético. Só na segunda fase Fortaleza e Ceará participarão. O campeão e o vice da primeira fase garantem vaga nas semifinais do Estadual. O campeão ganhará também uma vaga na Copa do Brasil. E o vice garantirá uma vaga na Série D nacional.

Interiorização