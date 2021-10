As dificuldades no returno da Série A

Não há nenhuma surpresa, quanto aos obstáculos maiores que todos os clubes enfrentam na “virada da montanha” da Série A nacional. Não raro, faço a comparação com o tie-break do vôlei. É ali onde a diferença acontece. Pois é no returno do futebol onde também as coisas boas e más acontecem. No Campeonato de 2020, que terminou já em 2021, o São Paulo chegou a assumir a liderança da Série A nacional, colocando sete pontos de vantagem sobre o vice-líder da competição. Uma euforia. Houve quem já o considerasse antecipadamente campeão, sob o comando de Fernando Diniz. De repente, passou sete jogos sem vencer, seis deles pela Série A. Resultado: o time despencou. Perdeu posições. Fernando Diniz foi demitido. O São Paulo deixou escapar um título certo. E quem fez a festa foi o Flamengo do Rogério Ceni. Então, estejam todos preparados para resultados inesperados. Há que se observar também o esforço gigantesco dos times da zona de rebaixamento. Os que têm ainda alguma chance de escapar apegam-se a ela e criam problemas também para os primeiros colocados. Na reta final, até o saldo de gols pode definir quem fica e quem sai. Uma loucura.