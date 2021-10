Apreensões e incertezas mesmo no G4

Após a goleada sofrida pelo Fortaleza, que perdeu em casa por 3 a 0 para o Atlético-GO, o Leão voltou à berlinda. Afinal, a pífia atuação foi ocasional ou está caracterizado o declínio tricolor? Esse assunto, já levantado quando de uma sequência sem vitórias, gerou incômodos. Preferi a moderação. Continuo entendendo o fato como oscilação passageira, muito natural nos certames de longa duração. Noto, porém, divergências mais fortes entre os companheiros cronistas esportivos. Há quem já entenda como declínio o atual momento tricolor. A palavra declínio significa inclinação para um plano inferior. Também pode ser entendida como decadência. É preciso lembrar que nenhum time passa o campeonato inteiro sem quedas de produção. Algumas mais acentuadas, outras menos acentuadas. Faz parte. Time inteiro, de ponta a ponta, é exceção. Acontece. Mas a grande maioria precisa fazer sérias correções de rumo aos primeiros sinais de dificuldades maiores. O Fortaleza, creio, está exatamente precisando dessas correções de rumo. No momento, determinante será a intervenção do técnico Vojvoda. Apesar de ainda estar no G-4, os recentes resultados trouxeram apreensões e incertezas.

Contundência

Eu compreendo a crítica mais contundente de alguns colegas. Eles têm argumentos fortes no embasamento de suas observações. A última grande vitória do Fortaleza aconteceu no dia 7 de agosto, quando ganhou do Palmeiras (2 x 3) no Allianz Parque. Depois disso, foram seis produções insatisfatórias, incluindo a derrota para o Bahia, quando sofreu quatro gols (4 x 2).

Jogou bem

No meio desses seis resultados insatisfatórios, houve um jogo em que o Fortaleza perdeu, mas, por mais paradoxal que pareça, teve brilhante atuação. Foi na derrota para o Internacional no Beira-Rio em Porto Alegre (1 x 0). O resultado, em nenhum momento, refletiu a superioridade do Leão. Sofreu o gol de Edenilson, aos 47 do segundo tempo. Mas o Fortaleza foi muito melhor.

Exibição

Vi, na bela apresentação diante do Internacional, que a produção na estava em declínio. O Fortaleza desperdiçou situações claras de gol com Ángelo Henríquez, Ederson, Robson (duas vezes) e Yago Pikachu. Como eu poderia entender o declínio, numa apresentação de alto nível dada pelo Leão em Porto Alegre?

Resposta