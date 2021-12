Amenidades esportivas na reta final do ano

Ao ver a contratação de Deividy Hadson para treinar o time de futsal do Corinthians-SP,

logo me bateu a saudade o Campeonato Brasileiro de Futsal de 1967 no Ginásio do Sesi em Fortaleza. A Seleção Cearense, com todos os méritos, foi campeã brasileira

pela primeira vez. Narrei para a Rádio Uirapuru a semifinal diante do Rio de Janeiro e a final diante de Minas Gerais.

Era o início de uma série de gloriosas conquistas. Na Seleção Cearense estavam Plácido (notável goleiro), Zé Milton (o Pelé do futebol de salão), Fernandinho, Nicola, Estevildo, Zé Frota, Zé Maria, Dodó, Luciano Frota, Fernando Nobre, Lucinho, Heitor, Vivi e Juarez. Uma geração de ouro. Essa seleção também representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano de 1969, em Assunção no Paraguai, sagrando-se campeã.

No elenco, além dos acima citados, estavam Nélio, Rigoberto, Cacá, Niltinho e Júlio César. Ganhou também o bicampeonato brasileiro em 1969, tendo a participação de Soares, Niltinho Guedes e Chiquinho. Inesquecível. O futebol cearense dominava as competições nacionais. Lamento não haver gravações dessa época de ouro. O arquivo da Rádio Uirapuru sumiu, quando a emissora foi vendida.

Perda

Zé Milton, o Pelé do Futebol de Salão, teve sua vida ceifada aos 33 anos de idade. Deixou uma lacuna impreenchível. Era um gentleman. Formado em Economia, Administração de Empresas e funcionário do BNB. Nas quadras, um malabarista. Fora das quadras, um homem simples, querido, admirado, respeitado. Sua morte prematura deixou em prantos a cidade.

Genial

Cacá foi outro brilhante componente dessas seleções. Talento demais. Igualmente amado por milhares de fãs. Depois de vê-lo vitorioso nas quadras, tive a felicidade de, há poucos anos, trabalhar com ele nas transmissões da TV Diário. Também um gentleman. Sabe tudo de futebol de salão. Seus comentários eram uma aula a cada partida. Show.

Deividy

Agora, uma menção especial a Deividy Hadson, que vai treinar o Corinthians. Em 2006, narrei pela TV Diário muitos jogos nos quais ele deixou a marca de seu talento como atleta. Depois, na função de treinador, continuou vitorioso. Bicampeão cearense invicto, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa do Estado. Boa sorte, amigo, neste novo desafio.

Memória

Vejam como há lacunas na história do esporte cearense. Eu narrei o título da Seleção Cearense, campeã brasileira de 1967, primeiro título nacional. Outras emissoras também transmitiram. Não há uma gravação sequer desta conquista tão memorável. O desleixo com a memória foi imperdoável nesse caso.