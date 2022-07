A vitória do Lanterna. Série A é assim

Na coluna de sábado passado, deixei claro que o Ceará teria dificuldades em Caxias do Sul. Que não deveria olhar um Juventude então lanterna, mas na composição do grupo que buscava reação. Lembrei a presença de jogadores bem conhecidos que atuaram aqui: Felipe Alves, Marlon, Chico e Edinho, atletas de boa condição. Na hora que a bola rolou, houve certo predomínio do Ceará, mas passageiro. A rigor, logo as coisas se equilibraram. Oportunidades mínimas. Ao Vozão faltou a intensidade. Apenas uma bola em velocidade para Mendoza, que ele não aproveitou. E do lado do Juventude nem isso, ou seja, nenhum incômodo. No início da fase final, o recado do Juventude foi claro: forçar o ataque em velocidade pela direita. E assim, num cruzamento de Soares, Pita fez o gol. Falha de marcação do Ceará. Tendo dois zagueiros altos, quem tentou marcar o grandalhão Pita foi Nino Paraíba, de média estatura. Não entendi a saída de Vina nem a saída do Clebão. Marquinhos foi para o tudo ou nada. Fez entrar Matheus Peixoto e Váquez na frente. De nada adiantou. O Juventude fechou a guarda. Segurou a vitória. Um empate teria sido o placar justo. Frustração total entre os alvinegros.