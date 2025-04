A primeira vitória do Vozão

Neste retorno do Ceará à elite do futebol brasileiro, ficou no ar uma indagação: com o atual elenco, daria para encarar os grandes times do país? A dúvida permanece até hoje. Agora, porém, chegou a hora da verdade. Está aí o Grêmio de Porto Alegre, um dos gigantes da competição.

O empate sofrido, já nos acréscimos em Bragança Paulista, deixou uma frustração muito forte. Uma sensação de derrota, sem perder. Algo que alguém, como um descuidista, levou de repente, ante uma desatenção alvinegra. Isso não pode mais acontecer.

Uma vitória sobre o Grêmio será fundamental. Dará ao Ceará a confiança de que, com alguns ajustes e contratações pontuais, poderá alcançar a sua meta inicial, ou seja, a de permanecer entre os vinte melhores times do Brasil. Claro, dependendo da sequência, ousar mais.

O Grêmio obteve excelente resultado na estreia, quando, em casa, ganhou do Atlético de Minas Gerais (2 x 1). Há que se destacar o equilíbrio da partida, que teve como melhor jogador em campo o goleiro Volpi, do Grêmio.

Multinacional

No elenco do Grêmio estão Vilassanti (paraguaio), Arezo (uruguaio), Pavón (argentino) e Amuzu (ganês). O técnico do Grêmio é o argentino, naturalizado boliviano, Gustavo Quinteros. Jogadores de cinco países diferentes, todos da América do Sul. Nunca o mercado esteve tão aberto como agora.

Momento

O atacante do Ceará, Pedro Raul, precisou de poucos jogos para ganhar os corações alvinegros. O seu momento é muito bom. Há um dado estatístico que os pessimistas mostram, mas que refuto na hora. Dizem que Pedro Raul sempre começa bem, mas depois não mantém a pegada. Ora, aqui pode ser diferente.

Fatores positivos

Não é obrigado que aqui aconteça com Pedro Raul o que aconteceu nos outros clubes. No Ceará, ele tem tudo para dar continuidade à série exitosa estabelecida desde a estreia. No Vozão, todos os fatores são favoráveis. A situação é bem diferente do que houve na passagem dele pelo Vasco e pelo Corinthians.

Apoio

No Ceará Pedro Raul tem encontrado todo o apoio. No Vasco não foi assim. No Corinthians não foi assim. O sucesso de um atleta depende muito do apoio que ele recebe. No Vozão, Pedro Raul tem tido a mesma acolhida que teve no Goiás, onde brilhou na Série A de 2022, assinalando 19 gols.

Série A