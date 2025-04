A “lei do ex” no futebol

Eu não sei quem primeiro fez alguma referência a uma lei imaginária, nascida da criatividade popular: a “lei do ex”. Não sei quem a propôs nem que a subscreveu. Pior ainda: quando e por quem foi promulgada. Portanto, embora de origem desconhecida, vigora há muitos anos nos campos de futebol.

Há quem considere isso uma bobagem. Pode ser. Questão de ponto de vista. Mas, bobagem ou não, há muitos anos acontece. Veio de forma inexplicável. Não precisou de fundamento jurídico, não precisou de relator. Não foi levada a debate nem passou por certas comissões. Está valendo. E pronto.

O mais recente jogador a usá-la foi Pedro Raul, atacante do Ceará. Anteontem, no Castelão, enfrentou o Vasco da Gama. Ele saiu de São Januário sem ganhar as graças da torcida. Não correspondeu ao que a torcida esperava. Deixou frustrado o torcedor. Isso é comum no futebol.

Pedro Raul enfrentou o Vasco. Debaixo do braço, levou a imaginária lei. Aplicou como manda o figurino. Fez os dois gols da vitória do Ceará e foi também o melhor jogador em campo. São as coisas inexplicáveis do futebol.

Fase

Há jogadores que surpreendem. Chegam e logo fazem a festa. Os casos mais recentes acontecidos no Ceará foram: Charles, vindo do Sport de Recife em 2020, e agora Pedro Raul, vindo do Corinthians. Por uma coincidência muito grande, Charles hoje está no Corinthians, de onde veio Pedro Raul.

Do avião

Em 2020, quando Charles aqui chegou, deu tão certo que até brinquei. Disse que ele já descera direto do avião para o campo de futebol, ou seja, do Aeroporto Pinto Martins para o Castelão. E mais: usando o uniforme do Ceará ainda dentro da aeronave.

Quase

Posso dizer quase a mesma coisa com Pedro Raul. Neste caso, porém, Pedro Raul demorou um pouquinho mais. Entretanto, quando disparou a fazer gols, não parou mais. E ganhou a condição de ídolo, numa dimensão bem maior do que a que Charles alcançou aqui.

Arbitragem

Ainda repercute, sobremaneira, o erro da arbitragem no jogo Fortaleza 0 x 0 Internacional. O golaço de Moisés, que foi anulado sob a alegação de impedimento do meia Yago Pikachu, foi legítimo. E, mais uma vez, com o erro absurdo do VAR. Isso é muito grave. Dois pontos que farão muita falta ao Leão lá na frente.

Punição