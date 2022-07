A importância de Vina na definição do Ceará

Há jogadores que fazem a diferença. Alguns, durante um campeonato inteiro; outros, em etapas distintas. Nos jogos mais recentes, o meia-atacante Vina retomou para si as atenções. Voltou a brilhar com a luz especial de quem enxerga além do que lhe chega ao globo ocular. Enxerga também pelos sentidos e até pelo espírito vê. Daí a leitura do jogo se torna panorâmica, qualidade privilegiada de quem nasce com dons especiais. Vina passou por alguns momentos ruins no Ceará. Foi para o banco. Isso é natural. Acontece. Gradualmente, foi novamente crescendo de produção. No clássico-rei passado, fez um belo gol no Fortaleza e, já nos acréscimos, mandou uma bola no travessão tricolor.

Na vitória sobre o Corinthians, além do golaço, a construção permanente e o passe na medida para Clebão fechar o placar (3 x 1). Resta provado que, com Vina em forma, a definição alvinegra fica mais clara. A sua lucidez gera momentos de alta performance, fato somente possível se conduzido pelos que estão acima da média. Em certos jogos, Vina não brilha tanto. Mas, pelo encanto de suas recentes exibições, é provável que se aproxime do notável Vina de 2020, quando integrou a seleção da Série A nacional.