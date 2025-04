À espera da reação tricolor

Permanece atravessada na garganta do técnico Juan Pablo Vojvoda a goleada que o Racing de Buenos Aires aplicou no Leão. Além da goleada, o olé e a humilhação. Os irmãos argentinos não quiseram saber se no comando do Fortaleza estava um conterrâneo. Bateram sem piedade.

Hoje, o Fortaleza tem o segundo desafio na fase de grupos da Libertadores. O Colo-Colo, do Chile, não tem a mesma força nem a mesma tradição do Racing, mas também tem história na competição. O Colo-Colo foi campeão da Copa Libertadores em 1991 e vice-campeão do mundo.

Há um fato animador: em 2022, pela Libertadores, o Fortaleza eliminou o Colo-Colo no mesmo estádio do jogo de hoje. Ganhou (3 x 4) e garantiu sua presença na fase seguinte. Detalhe: no primeiro jogo, o Leão havia perdido (1 x 2) no Castelão. Consegui dar o troco na partida de volta.

Dois fatores preocupam mais: a nítida queda de produção da equipe e o elevado número de jogadores contundidos. Como Vojvoda é conhecido por suas boas improvisações, uma fórmula mágica pode acontecer.

Titular

Na ala direita, se Vojvoda quiser simplificar, basta escalar Yago Pikachu, que teve excelentes atuações na posição. Aliás, foi nessa posição onde Pikachu mais se destacou no Paysandu e no Vasco da Gama. Igualmente, nesta posição, teve notável desempenho no Fortaleza.

Situação

Interessante: muitas são as observações sobre o momento de Pikachu, que não está bem. Agora eu pergunto: quem está bem no Fortaleza? A propósito, na minha análise, apenas um jogador continua muito bem no Fortaleza: o goleiro João Ricardo. Pode até ter cometido algumas falhas, mas, no todo, tem crédito de sobra.

Estragos

A CBF afasta árbitros e auxiliares que erraram feito na rodada passada do Campeonato Brasileiro, Série A. Até o pessoal do VAR foi junto. É uma piada a punição aplicada aos incompetentes da arbitragem nacional. Breve, todos estarão de volta, lépidos e fagueiros, prontos para novos estragos.

Em alta

O atacante Pedro Raul estourou. Sempre digo que toda contratação é uma operação de risco. Há, porém, as que correspondem de imediato. Graças a Deus, a contratação de Pedro Raul tem superado as expectativas. Sua resposta com gols e belas atuações, pelo menos até aqui, tem silenciado os seus críticos.

Destino