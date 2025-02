A Copa do Brasil é um monstrengo

O futebol brasileiro tem competições de todos os tipos e para todos os gostos. As duas principais são a Série A nacional e a Copa do Brasil, herdeira da Taça Brasil. Tem a Copa Verde, a Copa do Nordeste, a Copinha São Paulo, a Copa Fares Lopes, Copa isso, Copa aquilo...

Nos meus tempos de criança, como diria Ataulfo Alves, eu era feliz e não sabia. Só havia o Campeonato Cearense e o Campeonato Brasileiro de seleções estaduais. Em 1959, foi criada a Taça Brasil. Em 1962, houve o último Campeonato Brasileiros de seleções estaduais, embora tenha acontecido uma edição isolada em 1987.

Hoje é tanta competição que, às vezes, nem sei por qual delas é o jogo que estou cobrindo. Mas, como é assim que a banca toca, o jeito é seguir. Não deixo de lado, porém, o direito de espernear. Gostaria de ver um calendário enxuto, não desgastante, bem diferente do que aí está.

Fui defensor da Copa do Brasil. Não sou mais. Chafurdaram tanto o regulamento que transformaram em um monstrengo a competição. Para compensar, é rica na distribuição de dinheiro aos participantes.

Enxuta

A Taça Brasil, diferente da Copa do Brasil, era uma competição enxuta. Envolvia apenas os campeões estaduais. O regulamento era simples. Jogos eliminatórios de ida e volta. Se após os dois jogos houvesse igualdade de pontos, tinha o jogo desempate, na mesma sede da segunda partida. Pronto.

O contrário

A Copa do Brasil é exatamente o oposto da Taça Brasil: inchada e de esdrúxulo regulamento. São “apenas” 92 clubes. Começou com 80 clubes. Na primeira rodada são eliminados 40 times. Depois entram os 12 times restantes. O forte da Copa do Brasil é o pagamento de gordas cotas.

Mudanças

O regulamento da Copa do Brasil já sofreu muitas alterações. A última aconteceu para o presente ano, 2025. No ano passado, na primeira rodada, o time da casa era obrigado a ganhar para prosseguir. Agora, se o time da casa empatar, não será eliminado. Vai para a decisão por pênaltis. Síntese: 40 times jogam apenas uma partida.

Outro assunto

O atacante do Ferroviário, Allanzinho, consolida a sua posição no futebol cearense. Tem tido ótimas atuações. Apesar de jovem, 24 anos, teve experiência internacional na Romênia. Já atuou ao lado de gente famosa como Yuri Alberto, Diego Tardelli, Maicon e Soteldo.

