Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Mestre Paulão Ceará

Jogada

Referência na capoeira, mestre Paulão Ceará lança livro sobre início, luta e legado na arte

Obra retratará dos primeiros gingados ao reconhecimento dos feitos na área

Márcio Dornelles 29 de Outubro de 2021
instrumentos de capoeira no chão

Segurança

Mestres investigados por abuso sexual, incluindo dois do Ceará, são expulsos de grupo de capoeira

Presidente da Cordão de Ouro, também investigado por assédio, se afastou "por razões médicas" nesta semana

Matheus Facundo 10 de Junho de 2021
foto de pessoa tocando tambor durante roda

Segurança

Mestre de capoeira investigado por assédio sexual no Ceará se afasta da presidência de grupo

O mestre Suassuna, que é alvo do Ministério Público, diz que repudia crimes sexuais e está tirando licença por motivos de saúde

Matheus Facundo 08 de Junho de 2021
Segundo a fonte, a prática de crimes sexuais no grupo de capoeira era recorrente

Segurança

Jovem afirma que mestre de capoeira pedia fotos do corpo dele pela Internet; suspeito nega acusações

O mestre fazia promessas, inclusive de viagens para eventos internacionais de capoeira, segundo a vítima

Redação 07 de Junho de 2021

Jogada

Prefeitura passa a oferecer muay thai, boxe e jiu-jitsu no programa "Atleta Cidadão"

A aula de inauguração acontecerá na próxima quarta-feira (13), a partir das 17h, no Ginásio Paulo Sarasate

Redação 11 de Março de 2019

Jogada

Grupo Capoeira Brasil realiza evento em alusão aos seus 30 anos

Cerimônia irá acontecer nesta sexta-feira (11), no Centro Dragão do Mar

Redação 10 de Janeiro de 2019