Obra retratará dos primeiros gingados ao reconhecimento dos feitos na área
Presidente da Cordão de Ouro, também investigado por assédio, se afastou "por razões médicas" nesta semana
O mestre Suassuna, que é alvo do Ministério Público, diz que repudia crimes sexuais e está tirando licença por motivos de saúde
O mestre fazia promessas, inclusive de viagens para eventos internacionais de capoeira, segundo a vítima
A aula de inauguração acontecerá na próxima quarta-feira (13), a partir das 17h, no Ginásio Paulo Sarasate
Cerimônia irá acontecer nesta sexta-feira (11), no Centro Dragão do Mar