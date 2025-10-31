Diário do Nordeste
Influenciadora é uma mulher de cabelos pretos longos. Ela está maquiada na foto

País

Influenciadora e namorado são presos no Rio de Janeiro suspeitos de praticar 'saidinha bancária'

O casal era monitorado pela Polícia desde o último mês de maio

Redação 09 de Junho de 2023

Segurança

Polícia prende quadrilha que fazia 'saidinhas bancárias' em Caucaia

Cinco pessoas foram presas durante a ação policial na Região Metropolitana de Fortaleza. Uma arma também foi apreendida no local

Redação 06 de Dezembro de 2020
Tiroteio em Milagres ocorreu no dia 7 de dezembro de 2018

Segurança

Reféns, armamento pesado e tiroteio: ataque de Criciúma lembra tragédia de Milagres

O plano dos assaltantes em ambas as cidades era de usar reféns para conseguir entrar no banco. Somente em Criciúma o grupo conseguiu levar dinheiro. Diferente de Milagres, na cidade catarinense não houve mortes

Gioras Xerez 01 de Dezembro de 2020

Segurança

Bandidos armados explodem agência bancária de Umirim, no norte do Ceará

Banco ficou destruído. Ninguém foi preso

Redação 07 de Abril de 2020

Segurança

Motociclista é assaltado e tem mochila com R$ 30 mil roubada por dupla armada, em Fortaleza

A vítima havia sacado o dinheiro em uma agência bancária momentos antes para fazer o pagamento dos funcionários de um salão de beleza

Redação 09 de Outubro de 2019

Segurança

Administrador sequestrado é salvo com ajuda de atirador no Centro de Fortaleza

Administrador foi abordado quando retornava de uma agência bancária na Aldeota. Homem foi agredido com coronhadas na cabeça e ameaçado de morte. Ninguém foi preso

Redação 06 de Outubro de 2019

Segurança

'Quero resposta para as famílias o mais rápido possível', diz Camilo sobre mortes de Milagres

Camilo Santana diz que cobrou da Controladoria, do secretário André Costa e do Ministério Público uma maior rapidez na conclusão do caso

Redação 21 de Dezembro de 2018

Segurança

Adolescente morto em tiroteio em Milagres era exemplo no colégio, diz professor

Vinícius Magalhães, de 14 anos, gostava também de praticar futsal e handbol

Diário do Nordeste 08 de Dezembro de 2018

Segurança

'É muito difícil fazer um julgamento sobre a ação dos policiais', diz secretário André Costa

Um dos suspeitos confessou que teria atirado em outras pessoas, relata secretário de Segurança

Redação 07 de Dezembro de 2018

Segurança

Quadrilha tenta explodir caixa eletrônico do Bradesco de Catunda

Caixa eletrônico ficou destruído. Ninguém foi preso

Redação 27 de Novembro de 2018