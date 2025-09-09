Veja as loterias acumuladas desta terça (09/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam
Na noite desta terça-feira (9), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 55 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Quina: R$ 2,2 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (10);
Timemania: R$ 23 milhões; próximo sorteio no quinta-feira (11);
Dia de Sorte: R$ 1,1 milhão; próximo sorteio no quinta-feira (11);
Mega-Sena: R$ 55 milhões; próximo sorteio no quinta-feira (11).
Veja também
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6822
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 11.042,27
3 acertos
2.586 apostas ganhadoras, R$ 113,86
2 acertos
64.879 apostas ganhadoras, R$ 4,53
Timemania 2292
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 51.407,88
5 acertos
236 apostas ganhadoras, R$ 1.555,92
4 acertos
4.328 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
42.439 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
MIRASSOL /SP
10.649 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Dia de Sorte 1113
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
34 apostas ganhadoras, R$ 3.563,95
5 acertos
1.393 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
19.160 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Fevereiro
61.922 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Mega-Sena 2912
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
68 apostas ganhadoras, R$ 34.049,50
4 acertos
3.851 apostas ganhadoras, R$ 991,05
Como apostar na Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena :
Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.