Veja as loterias acumuladas desta terça (09/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta terça-feira (9), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 55 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 2,2 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (10);

Timemania: R$ 23 milhões; próximo sorteio no quinta-feira (11);

Dia de Sorte: R$ 1,1 milhão; próximo sorteio no quinta-feira (11);

Mega-Sena: R$ 55 milhões; próximo sorteio no quinta-feira (11).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6822

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 11.042,27

3 acertos

2.586 apostas ganhadoras, R$ 113,86

2 acertos

64.879 apostas ganhadoras, R$ 4,53

Timemania 2292

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 51.407,88

5 acertos

236 apostas ganhadoras, R$ 1.555,92

4 acertos

4.328 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

42.439 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

MIRASSOL /SP

10.649 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte 1113

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 3.563,95

5 acertos

1.393 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

19.160 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Fevereiro

61.922 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Mega-Sena 2912

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

68 apostas ganhadoras, R$ 34.049,50

4 acertos

3.851 apostas ganhadoras, R$ 991,05

Como apostar na Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena :

Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

