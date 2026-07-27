Summit GEQ: Grupo Edson Queiroz traz palestras gratuitas sobre IA, geopolítica e futuro do trabalho

O Grupo Edson Queiroz (GEQ), holding proprietária de marcas como Esmaltec, Minalba Brasil, Nacional Gás e Sistema Verdes Mares (SVM), realiza entre os dias 27 e 31 de julho a 7ª edição do Summit GEQ.

O encontro é gratuito e online. As inscrições podem ser feitas no site oficial do GEQ. Esta edição também marca a comemoração dos 75 anos da empresa.

O Summit GEQ 2026 reúne especialistas renomados de todo o país para debater as principais tendências e transformações geopolíticas e sociais do mundo contemporâneo.

Seguindo o tema "Ideias que movem o futuro", o evento aborda temas como Inteligência Artificial (IA), comportamento social, economia global, futuro do trabalho e saúde mental.

Entre os palestrantes confirmados estão Felipe Nunes, CEO da Quaest; o Prof. HOC, cientista político, escritor e analista de relações internacionais; o futurista e empreendedor Tiago Mattos; e o psicólogo Rossandro Klinjey.

O objetivo é propor reflexões sobre como indivíduos e empresas podem se preparar para cenários cada vez mais dinâmicos e tecnológicos.

O que será debatido?

A programação abre com Felipe Nunes, CEO da Quaest e referência em pesquisa de opinião pública, analisando os fatores que influenciam a percepção da população e seus impactos na sociedade e nos negócios.

No dia 28/07, o Prof. HOC discute os desafios da geopolítica e seus reflexos na economia global e nas decisões corporativas.

Em 29/07, a especialista em transformação digital Michelle Schneider fala sobre o futuro do trabalho e como a IA está redefinindo carreiras e modelos de gestão.

No dia 30/07, o futurista Tiago Mattos aborda as mudanças que vêm redesenhando organizações e carreiras diante das rápidas transformações tecnológicas.

O evento se encerra em 31/07 com o psicólogo Rossandro Klinjey, que propõe uma reflexão sobre inteligência emocional, resiliência e saúde mental em tempos de alta complexidade.

Veja também Negócios BR-222 será duplicada do Pecém até a divisa com o Piauí, diz Ministério dos Transportes Auto Governo lança programa de financiamento de motos para entregadores e motociclistas; confira regras Negócios Prazo para renegociar dívidas no Desenrola 2.0 termina na próxima semana; veja detalhes

Confira a programação completa do Summit GEQ 2026

Segunda-feira (27/7)

Palestrante: Felipe Nunes, cientista político e CEO da Quaest, uma das principais referências brasileiras em pesquisa de opinião pública e comportamento social.

Tema: fatores que influenciam a percepção da população, a dinâmica institucional do País e seus impactos para a sociedade e o ambiente de negócios.

Terça-feira (28/7)

Palestrante: Prof. HOC, cientista político, escritor e analista de relações internacionais.

Tema: desafios da geopolítica e seus reflexos sobre a economia global, os mercados e as decisões corporativas.

Quarta-feira (29/7)

Palestrante: Michelle Schneider, especialista em transformação digital.

Tema: futuro do trabalho e como a IA está redefinindo carreiras, competências, modelos de gestão e relações profissionais.

Quinta-feira (30/7)

Palestrante: Tiago Mattos, futurista e empreendedor, reconhecido por seus estudos sobre inovação, comportamento e transformação dos negócios.

Tema: futuro, IA, mudanças que vêm redesenhando organizações, carreiras e modelos de crescimento em um contexto de rápidas transformações.

Sexta-feira (31/7)

Palestrante: Rossandro Klinjey, psicólogo e especialista em desenvolvimento humano.

Tema: estratégias mentais, inteligência emocional, resiliência e saúde mental em tempos de alta complexidade e constante adaptação.

Serviço - Summit GEQ 2026

Data: 27 a 31 de julho

Horários: 9h, 14h e 19h

Inscrições: geq.com.br.