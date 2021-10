Novo complexo comercial em Maracanaú deve gerar 65 mil empregos

Um novo complexo comercial em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, pretende gerar até 65 mil novos empregos, sendo 15 mil vagas diretas e outras 50 mil indiretas.

O MegaShop Moda Nordeste tem lançamento previsto para o próximo sábado (23) e pretende atrair investimentos e movimentar o mercado têxtil do todo o Nordeste.

De acordo com Cláudio Mesquita, presidente do MegaShop, a escolha da localização se deu pela acessibilidade para quem vem de outros estados (perto do Quarto Anel Viário) e pela quantidade de oficinas de costura e indústrias de tecido em Maracanaú.

"A cidade de Maracanaú é uma grande detentora de oficinas de costura. Tivemos o cuidado de fazer esse levantamento e observamos que a moda faz parte da renda do maracanauense. Além disso, a cidade concentra oito das 20 maiores indústrias têxteis do Brasil", detalha Mesquita.

O presidente do MegaShop pontua que o empreendimento está em contato com representantes dessas indústrias para poderem vender tecido a um preço subsidiado para os permissionários do MegaShop, ampliando a lucratividade dos negócios de moda.

O empreendimento é composto por 2.088 lojas e 8.300 boxes e tem 77 mil metros quadrados (m²) de área locável. As vendas já começaram e cerca de 25% já foi comercializado. Os valores vão de R$ 15 mil (box) a R$ 135 mil (megaloja).

As obras estão 65% concluídas, e a entrega do MegaShop será feita em duas etapas: a primeira até julho de 2022 e a segunda em dezembro do próximo ano.

Quando o complexo estiver todo implantado, o valor circulante de recursos será em torno de R$ 2 bilhões.

O empreendimento de moda tem foco no atacado, mas também contará com operações de varejo.

Estrutura

O MegaShop terá academia, salão de beleza, estúdio fotográfico, coworking e rede bancária. A ideia é concentrar sistemas que unem serviços e comércio num mesmo espaço, oferecendo ainda a possibilidade de hospedagem no complexo, com hotel 3 estrelas com capacidade para 648 hóspedes.

O complexo industrial oferecerá creche aos funcionários, com capacidade para receber 700 crianças. O equipamento será administrado pela prefeitura de Maracanaú.

A estrutura oferece 2.029 vagas de estacionamento e outras 300 vagas para ônibus com alojamento para motoristas e guias.

O empreendimento também terá usina própria com produção de 5 Megawatts de energia, com capacidade acima do consumo do complexo. O restante será dado como crédito à companhia de energia elétrica Enel.