Loterias do dia sorteiam até R$ 43,5 milhões nesta terça (4)

A Timemania é a loteria federal do dia que sorteia R$ 43,5 milhões, o maior prêmio desta terça-feira (4).

Acumulada há algumas semanas, a bolada pode sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 21 horas.

Desde esta segunda-feira (3), os horários dos sorteios das loterias da Caixa mudaram: a Loteria Federal passou a ser sorteada às 20h (antes ocorria às 19h). Já os resultados das outras loterias são divulgados às 21h.

A Mega-Sena é outra que pode valer a pena apostar, já que pode pagar até R$ 40 milhões para o jogador que indicar corretamente os seis números sorteados.

Outras chances de enricar

A Lotofácil é mais uma loteria que sorteia um valor expressivo nesta terça: R$ 5 milhões.

Além dela, os jogadores podem ainda tentar a sorte na Quina e na Dia de Sorte, que sorteiam, respectivamente, R$ 1,3 milhão e R$ 1,1 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (4/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Timemania R$ 43,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 40 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Quina R$ 1,3 milhão Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 1,1 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

