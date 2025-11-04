Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia sorteiam até R$ 43,5 milhões nesta terça (4)

Em novo horário, a Caixa oferece diversas oportunidades para quem quer ser milionário.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:02)
Negócios
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Natinho Rodrigues.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria federal do dia que sorteia R$ 43,5 milhões, o maior prêmio desta terça-feira (4)

Acumulada há algumas semanas, a bolada pode sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 21 horas. 

Desde esta segunda-feira (3), os horários dos sorteios das loterias da Caixa mudaram: a Loteria Federal passou a ser sorteada às 20h (antes ocorria às 19h). Já os resultados das outras loterias são divulgados às 21h.

A Mega-Sena é outra que pode valer a pena apostar, já que pode pagar até R$ 40 milhões para o jogador que indicar corretamente os seis números sorteados. 

Outras chances de enricar

Lotofácil é mais uma loteria que sorteia um valor expressivo nesta terça: R$ 5 milhões

Além dela, os jogadores podem ainda tentar a sorte na Quina e na Dia de Sorte, que sorteiam, respectivamente, R$ 1,3 milhão e R$ 1,1 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (4/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Timemania  R$ 43,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 
Mega-Sena R$ 40 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Quina R$ 1,3 milhão Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 1,1 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas. 

Veja também

teaser image
Negócios

Loterias da Caixa mudam de horário em 2025; veja como ficam os sorteios

teaser image
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3529 e levam mais de R$ 862 mil cada

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto que contém a placa da avenida Mozart Pinheiro de Lucena.
Negócios

'Centro' do Vila Velha, avenida Mozart Lucena fortalece economia da periferia com corredor comercial

Luciano Rodrigues
Há 7 minutos
Imagem mostra um homem e uma mulher negociando em um ambiente corporativo.
Ana Alves

Como negociar dívidas com bancos: um passo a passo prático

Ana Alves
Há 19 minutos
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 43,5 milhões nesta terça (4)

Em novo horário, a Caixa oferece diversas oportunidades para quem quer ser milionário.

Redação
Há 36 minutos
Egídio Serpa

Juazeiro do Norte e o Cariri são uma festa em movimento

Entre 2005 e 2025, ali tudo cresceu, ficou moderno, bonito e saneado. A economia caririense é outra, dinâmica, e a indústria, o agro e o turismo crescem juntos

Egídio Serpa
04 de Novembro de 2025
Cartelas de lotofácil sendo preenchidas.
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3529 e levam mais de R$ 862 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Redação
03 de Novembro de 2025
zona de processamento de exportação localizada no porto do pecém e onde será construído o data center da casa dos ventos
Victor Ximenes

Quem é a empresa que vai construir mega data center de R$ 50 bi no Ceará

Braço do Fundo Pátria para data centers será responsável pelo mega projeto

Victor Ximenes
03 de Novembro de 2025
Imagem de loterias caixa para matéria sobre Loterias da Caixa mudam de horário em 2025; veja como ficam os sorteios.
Negócios

Loterias da Caixa mudam de horário em 2025; veja como ficam os sorteios

Loteria Federal seguirá acontecendo uma hora mais cedo do que as demais.

Redação
03 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 767 - Sorteio de segunda-feira, 03/11; Prêmio de R$ 3,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 767 - Sorteio de segunda-feira, 03/11; Prêmio de R$ 3,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 767 em 03/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
03 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2881 de hoje, segunda-feira, 03/11; prêmio é de R$ 450 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2881 de hoje, segunda-feira, 03/11; prêmio é de R$ 450 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2881 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 450 mil.

A. Seraphim
03 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6869, desta segunda-feira (03/11); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6869, desta segunda-feira (03/11); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2844 – Sorteio de segunda-feira, 03/11; Prêmio de R$ 8,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2844 – Sorteio de segunda-feira, 03/11; Prêmio de R$ 8,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2844 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
03 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3529, desta segunda-feira (03/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3529, desta segunda-feira (03/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
03 de Novembro de 2025
Foto que contém aproximação de metrô em Fortaleza.
Negócios

Fortaleza pode ter a maior linha de metrô do Nordeste; entenda

Trecho teria mais de 30 km e ligaria as duas maiores cidades do Ceará.

Luciano Rodrigues
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra mãos segurando múltiplos cartões de crédito de diferentes cores, incluindo um vermelho e dourado, ilustrando dívidas financeiras.
Negócios

Feirão Serasa Limpa Nome oferta descontos de até 99% em dívidas

Saiba como participar e renegociar débitos durante a ação.

Carol Melo
03 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Começou em Fortaleza o Congresso Brasileiro de Irrigação

A 34ª edição do Conird reúne alguns dos maiores nomes nacionais e internacionais do setor

Egídio Serpa
03 de Novembro de 2025
Gabarito ilustra matéria sobre concursos públicos com inscrições abertas em novembro
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em novembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
03 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Forbes descobre o Ceará, sua indústria e sua união com Portugal

Revista revela as virtudes cearenses e informa que este é o estado que concentra maior número de empresas portuguesas

Egídio Serpa
03 de Novembro de 2025
A LGPD entrou em vigor ainda em setembro de 2020, mas apenas a partir de agosto deste ano as sanções previstas na lei começarão a valer
Victor Ximenes

Nordeste avança em governança de dados, mas infraestrutura ainda é gargalo

Estudo com 65 empresas revela estágio emergente de maturidade em dados na região

Victor Ximenes
03 de Novembro de 2025
Mão de pessoa branca despejando goma de tapioca branca na chapa, com caixa de ovos em uma bandeja em segundo plano.
Negócios

Com tapiocas a partir de R$ 2, carrinhos de rua são sustento e tradição em Fortaleza

Tapiocas de rua custam quase 80% menos que as de padaria.

Milenna Murta*
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra mão de uma pessoa preenchendo um bilhete da Lotomania com uma caneta.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 8,5 milhões nesta segunda (3)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra possivelmente um condomínio/conjunto habitacional, com um gramado em frente e um simples parquinho de madeira onde crianças brincam. A foto foi tirada durante o dia.
Negócios

Veja como simular o crédito do Reforma Casa Brasil; cadastros começam hoje (3)

Programa disponibilizará recursos para a realização de melhorias e obras em casas de todo o Brasil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Entre as Mulheres do Agro, Elmano abriu o coração na ExpoCariri

E mandou que a SRH estuder projeto da Faec para a criação de um Polo de Irrigação de 10 mil hectares em Mauriti e Missão Velha

Egídio Serpa
03 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concursos da semana no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (3)

Há oportunidades com salários de até R$ 5 mil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra a propaganda da Tele Sena, com Tiago Abravanel.
Negócios

Tele Sena de 34º Aniversário: confira o resultado deste domingo (02/11)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Redação
02 de Novembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil

O bilhete era de Boa Viagem.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto que contém produtor rural Antônio Novato colhendo tomates em pomar de Guaraciaba do Norte.
Negócios

O que faz a cidade da Serra da Ibiapaba ser a 'capital cearense do tomate'?

Produção aumenta 360% em uma década em meio ao clima menos quente na divisa entre o Ceará e o Piauí.

Luciano Rodrigues
02 de Novembro de 2025
Aeronave da Latam levantando voo, ao fundo aparecer o aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Latam projeta crescimento em Fortaleza como um dos maiores do Brasil até 2027

A Secretaria do Turismo do Estado (Setur) fala em consolidar stopover.

Igor Pires
01 de Novembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1218 de hoje 01/11; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6014, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6014, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2315 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 42,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2315 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 42,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025