Loterias do dia sorteiam até R$ 43,5 milhões nesta terça (4)
Em novo horário, a Caixa oferece diversas oportunidades para quem quer ser milionário.
A Timemania é a loteria federal do dia que sorteia R$ 43,5 milhões, o maior prêmio desta terça-feira (4).
Acumulada há algumas semanas, a bolada pode sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 21 horas.
Desde esta segunda-feira (3), os horários dos sorteios das loterias da Caixa mudaram: a Loteria Federal passou a ser sorteada às 20h (antes ocorria às 19h). Já os resultados das outras loterias são divulgados às 21h.
A Mega-Sena é outra que pode valer a pena apostar, já que pode pagar até R$ 40 milhões para o jogador que indicar corretamente os seis números sorteados.
Outras chances de enricar
A Lotofácil é mais uma loteria que sorteia um valor expressivo nesta terça: R$ 5 milhões.
Além dela, os jogadores podem ainda tentar a sorte na Quina e na Dia de Sorte, que sorteiam, respectivamente, R$ 1,3 milhão e R$ 1,1 milhão.
Loterias da caixa com sorteio hoje (4/11)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|Timemania
|R$ 43,5 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Mega-Sena
|R$ 40 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 1,3 milhão
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 1,1 milhão
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
