Loterias do dia sorteiam até R$ 33 milhões nesta sexta (10)

A Quina é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta sexta-feira (10): R$ 33 milhões.

Ganha a bolada o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo nesta rodada. A Dupla Sena sorteia R$ 16,7 milhões para quem acertar as seis dezenas de um dos dois sorteios.

Outras chances de ficar rico

Nesta noite, os jogadores ainda podem apostar na Lotofácil e concorrer ao prêmio acumulado em R$ 5 milhões.

Também é possível faturar milhões na Super Sete, que sorteia R$ 2,1 milhões.

Já a Lotomania é a loteria federal que pode pagar o menor montante desta sexta-feira: R$ 500 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (10/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 33 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas Dupla Sena R$ 16,7 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas Super Sete R$ 2,1 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante Lotomania R$ 500 mil Acertar as 20 dezenas sorteadas



Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.