Loterias do dia sorteiam até R$ 33 milhões nesta sexta (10)
Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa nesta noite
A Quina é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta sexta-feira (10): R$ 33 milhões.
Ganha a bolada o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.
O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo nesta rodada. A Dupla Sena sorteia R$ 16,7 milhões para quem acertar as seis dezenas de um dos dois sorteios.
Outras chances de ficar rico
Nesta noite, os jogadores ainda podem apostar na Lotofácil e concorrer ao prêmio acumulado em R$ 5 milhões.
Também é possível faturar milhões na Super Sete, que sorteia R$ 2,1 milhões.
Já a Lotomania é a loteria federal que pode pagar o menor montante desta sexta-feira: R$ 500 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (10/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Quina
|R$ 33 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas
|Dupla Sena
|R$ 16,7 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas
|Super Sete
|R$ 2,1 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante
|Lotomania
|R$ 500 mil
|Acertar as 20 dezenas sorteadas
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.