Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (9/9)
Prêmios dos concursos variam. O maior chega a R$ 47 milhões
A Caixa Econômica Federal realiza cinco sorteios imperdíveis nesta terça-feira (2) para os jogadores que desejam tentar a sorte na loteria.
A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:
- Lotofácil;
- Quina;
- Timemania;
- Mega-Sena;
- Dia de Sorte.
Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Mega-Sena, que sorteia R$ 47 milhões.
Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!
Loterias com sorteio nesta terça (9/9)
Mega-Sena 2912: prêmio de R$ 47 milhões
Acumulada, a Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.
Como jogar: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.
Timemania 2292: prêmio de R$ 22,5 milhões
Sem vencedores há alguns concursos, a Timemania sorteia R$ 22,5 milhões nesta noite e vence quem acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.
Como jogar: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.
Lotofácil 3482: prêmio de R$ 1,8 milhão
Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.
Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.
Quina 6822: prêmio de R$ 1,3 milhão
A Quina sorteia um prêmio acumulado em R$ 1,3 milhão para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.
Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dia de Sorte 1113: prêmio de R$ 700 mil
Também acumulada, a Dia de Sorte sorteia um prêmio de R$ 700 mil. Para ganhar o valor principal, é preciso acertar as sete dezenas, além de um Mês de Sorte.
Como jogar: o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Como e onde apostar nas loterias de hoje?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
- Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.