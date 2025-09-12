Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (12/9)

Maior prêmio entre os concursos é de R$ 8,6 milhões

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 06:36)
Negócios
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio
Legenda: Dupla Sena pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (12) cinco sorteios imperdíveis para quem deseja tentar a sorte na loteria. A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Lotofácil;
  • Lotomania;
  • Quina;
  • Dupla Sena;
  • Super Sete.

Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Dupla Sena, que sorteia R$ 8,6 milhões

Para auxiliar os apostadores, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias deste dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta sexta (12/9)

Dupla Sena: prêmio de R$ 8,6 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances para você ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 8,6 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Você também pode ganhar prêmios menores acertando 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Quina: prêmio de R$ 7,7 milhões

Quina sorteia um prêmio acumulado em R$ 7,7 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela. 

Lotomania: prêmio de R$ 2,6 milhões

Também acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 2,6 milhões nesta noite. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números. 

Lotofácil: prêmio de R$ 1,8 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar quem acertar as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador marcar corretamente 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Super Sete: prêmio de R$ 950 mil

A Super Sete também está sem ganhadores há alguns concursos e, nesta noite, pode pagar o prêmio de R$ 950 mil para o jogador que acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta única do Rio de Janeiro leva prêmio de mais de R$ 53 milhões da Mega-Sena 2913

teaser image
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3484 e levam mais de R$ 520 mil cada

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Lagoar Terra Brasilis
Victor Ximenes

Aquiraz ganhará condomínio de R$ 200 milhões ao lado do Parque Arvorar

Empreendimento ofertará 550 lotes em área que ganhou efervescência após abertura do parque temático

Victor Ximenes
Há 17 minutos
Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto
Negócios

Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto

Concessionária reúne modelos híbridos, elétricos e utilitários, fortalecendo a presença da KIA no Nordeste

Agência de Conteúdo DN
Há 17 minutos
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (12/9)

Maior prêmio entre os concursos é de R$ 8,6 milhões

Carol Melo
Há 42 minutos
Pessoa apostando na loteria
Negócios

Aposta única do Rio de Janeiro leva prêmio de mais de R$ 53 milhões da Mega-Sena 2913

No Ceará, aposta simples de Senador Pompeu acertou cinco dezenas e foi premiada

Redação
11 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas em uma loteria
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3484 e levam mais de R$ 520 mil cada

Cinco apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
11 de Setembro de 2025
Senhor realizado apostas nas loterias em uma lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quinta (11/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Timemania e Dia de Sorte acumularam

Redação
11 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2293 de hoje, 11/09; prêmio é de R$ 23,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2293 de hoje, 11/09; prêmio é de R$ 23,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1114 de hoje, 11/09; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1114 de hoje, 11/09; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6824, desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6824, desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2913 desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 55,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2913 desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 55,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3484, desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3484, desta quinta-feira (11/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Setembro de 2025
foto de fachada do Mercadão São Luiz
Papo Carreira

Grupo São Luiz abre mais de 400 vagas de emprego no Ceará; saiba como se candidatar

As vagas, que também estão disponíveis para Pessoa com Deficiência (PCD)

Redação
11 de Setembro de 2025
Imagem de cruzeiro Seven Seas Splendor, que deve atracar em Fortaleza em 2025
Negócios

Número de cruzeiros em Fortaleza cai pela metade nesta temporada; veja programação de navios

Queda nas embarcações acompanha cenário nacional, segundo administradora do terminal

Mariana Lemos
11 de Setembro de 2025
Imagem mostra Larry Ellison usando terno sobre fundo claro, ilustrando informações sobre quem é Larry Ellison, que temporariamente superou Musk como homem mais rico do mundo
Negócios

Saiba quem é Larry Ellison, bilionário que superou Musk por algumas horas como o mais rico do mundo

Empresário manteve a posição por pouco tempo e retornou para o segundo lugar

Redação
11 de Setembro de 2025
Volante do sorteio da Mega-Sena com pessoa escolhendo os números com caneta
Negócios

Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira (11); saiba como apostar

Aposta no concurso de número 2.913 pode ser realizada até as 19h desta quinta

Redação
11 de Setembro de 2025
Imagem de nota fiscal de consumo em estabelecimento no Ceará
Negócios

Nota fiscal deve informar valores de isenção do ICMS de produtos no Ceará

Mudança implementada pela Sefaz vale para alguns itens, como preservativos e absorventes

Redação
11 de Setembro de 2025
Imagem de movimentação de conteineres no Porto do Pecém
Negócios

Ceará destina R$ 20 milhões em subvenções econômicas às empresas afetadas por tarifaço dos EUA

Em estado de emergência devido ao tarifaço, governo utiliza rubrica de reserva de contingência

Mariana Lemos
11 de Setembro de 2025
Foto que contém cocos em coqueiro
Negócios

Paraipaba perde o posto de maior produtora de coco do Brasil para cidade de Pernambuco

Apesar disso, Ceará continua na liderança nacional dentre os estados

Luciano Rodrigues
11 de Setembro de 2025
Porto Pecém
Victor Ximenes

Economia do Ceará cresce acima da média nordestina no 1º semestre, diz BNB

Victor Ximenes
11 de Setembro de 2025
Bilhete de casa lotérica não preenchido sobre mesa, com caneta preta sem tampa por cima do papel. Em plano embaçado ao fundo, um espaço aberto com silhueta de duas pessoas.
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3483 e levam mais de R$ 320 mil cada

Novo sorteio será realizado nesta quinta-feira (11)

Redação
11 de Setembro de 2025
Foto com Roberta Laurindo, presidente do LIDE Mulher Pernambuco, Manoela Queiroz, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Aleksandro Oliveira, CFO do GEQ, e Otameiry Furtado, diretora-executiva de Recursos Humanos do GEQ
Negócios

GEQ compartilha lições de governança e sucessão familiar com empresárias do Lide Mulher Pernambuco

Grupo de 34 empresárias pernambucanas esteve na holding do Grupo Edson Queiroz na manhã desta quarta-feira (10)

Redação
11 de Setembro de 2025
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia 11 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa nesta quinta-feira (11/9)

Sorteios têm prêmios variados, que podem chegar a R$ 55 milhões

Carol Melo
11 de Setembro de 2025
Papeleta da Mega-Sena
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça (10/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla-Sena, Super Sete e +Milionária acumularam

Redação
10 de Setembro de 2025
Larry Ellison fala ao microfone, o homem mais rico do mundo que deixou Elon Musk para trás
Negócios

Larry Ellison se torna o homem mais rico do mundo e desbanca Elon Musk

Fortuna do bilionário, fundador da empresa de tecnologia Oracle, aumentou em US$ 101 bilhões

Redação
10 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6823, desta quarta-feira (10/09); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2821 – Sorteio de quarta-feira, 10/09; Prêmio de R$ 1,9 milhão

Apostas para a Lotomania 2821 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3483, desta quarta-feira (10/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2858 de hoje, quarta-feira, 10/09; prêmio é de R$ 8,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2858 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,0 milhões.

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 284 de hoje 10/09; prêmio é de R$ 156,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 744 - Sorteio de quarta-feira, 10/09; Prêmio de R$ 850 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 744 em 10/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025