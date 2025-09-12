Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (12/9)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (12) cinco sorteios imperdíveis para quem deseja tentar a sorte na loteria. A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Lotofácil;

Lotomania;

Quina;

Dupla Sena;

Super Sete.

Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Dupla Sena, que sorteia R$ 8,6 milhões.

Para auxiliar os apostadores, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias deste dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta sexta (12/9)

Dupla Sena: prêmio de R$ 8,6 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances para você ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 8,6 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Você também pode ganhar prêmios menores acertando 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Quina: prêmio de R$ 7,7 milhões

A Quina sorteia um prêmio acumulado em R$ 7,7 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: prêmio de R$ 2,6 milhões

Também acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 2,6 milhões nesta noite. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Lotofácil: prêmio de R$ 1,8 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar quem acertar as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador marcar corretamente 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Super Sete: prêmio de R$ 950 mil

A Super Sete também está sem ganhadores há alguns concursos e, nesta noite, pode pagar o prêmio de R$ 950 mil para o jogador que acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas : Faça sua aposta presencialmente.

: Faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa : Faça sua aposta de forma online.

: Faça sua aposta de forma online. Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste

