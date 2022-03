Com custo de até R$ 2.300, robôs de festa se popularizam em eventos

Luiz Castro diretor da Fortlaser e representante do Robô Cyber Tron

Com a pandemia a gente foi a zero eventos, mas eu já tinha comprado o terceiro robô. Depois da pandemia a gente já voltou, mas ainda engatinhando. Já temos muitos orçamentos fechados, temos uma demanda para, quando abrir os eventos normalmente, a gente ter o retorno propriamente dito. Teve pouco cancelamento e muito adiamento no meu caso