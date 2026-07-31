Caso Posco: empresa coreana que deu calote no Ceará quer investir em terras raras no Brasil

O grupo sul-coreano Posco está avaliando voltar ao Brasil, mas não é para pagar a dívida milionária que tem com empresas cearenses. A companhia firmou um memorando de parceria com a australiana Meteoric para entrar em um novo segmento: a exploração de terras raras.

A tratativa ocorreu nesta semana, durante a visita do presidente sul-coreano ao Brasil. Uma série de executivos sul-coreanos integrou a comitiva, incluindo Jang In-hwa, presidente do Grupo Posco.

O memorando, anunciado nesta quarta-feira (29), prevê que a Posco possa adquirir até 30% da produção de terras raras do Projeto Caldeira, em Minas Gerais, segundo reportado pela agência Reuters.

Terras raras são um grupo de elementos químicos aplicados em ímãs superpotentes e outros equipamentos da nova indústria. Como o Brasil tem a segunda maior reserva dos elementos, há uma série de estudos em andamento, inclusive no Ceará.

A Posco e a Meteoric firmaram cooperação tecnológica para avaliar alternativas de financiamento para o empreendimento, incluindo a aproximação com instituições financeiras e agências de crédito da Coreia do Sul.

POSSÍVEL RETORNO É BOA NOTÍCIA PARA CREDORES

O possível retorno da empresa ao Brasil é um sinal positivo para os credores, segundo Frederico Costa, presidente da Associação Internacional dos Credores da Posco.

O advogado projeta uma possível responsabilização da nova operação do grupo sul-coreano no País. A empresa deixou o país após a construção da Companhia Siderúrgica do Pecém, sem pagar a maioria das empresas terceirizadas.

"A Posco é um conglomerado muito grande. Pode ser que não seja a mesma empresa que venha a ter atividades econômicas e laborais aqui no Brasil? Pode. Mas, obviamente, é uma empresa do grupo e certamente conseguiremos, na justiça, que ela responda, tão logo ela tenha qualquer atividade aqui", comenta.

A investida da sul-coreana na exploração de minerais em um novo segmento pegou os credores de surpresa. Frederico Costa avalia que o cenário reforça como a saída abrupta da empresa do Brasil, deixando um calote milionário, foi uma decisão mal pensada.

"É um dos grandes conglomerados mundiais, não só da Coreia. São diversas atividades: portos, trades de diversas commodities, aço, construção. Então, ela não pode ignorar o Brasil. A Posco viu a solução de fazer uma falência fraudulenta e planejada para se furtar do problema no dia 2, mas o dia 3 e o dia 4 vão chegar", comenta.

O Diário do Nordeste tentou localizar representantes da Posco para comentar o caso, mas não obteve sucesso.

FALÊNCIA PLANEJADA E CALOTE DE R$ 1,1 BILHÃO

A empresa Posco Engenharia e Construção do Brasil, braço do grupo sul-coreano no País, decretou falência no fim de 2025, com dívida declarada de R$ 644 milhões. Ela já havia desativado as operações após a conclusão da construção da siderúrgica.

Em 2017, foi denunciada pelo Ministério Público Federal (MPF) por evasão de divisas e associação criminosa. Oito ex-integrantes da empresa foram denunciados e estão foragidos, atualmente procurados pela Polícia Federal, Justiça Federal do Ceará, Interpol e Justiça da Coreia do Sul.

Entre os credores estão 50 empresas (das quais boa parte tem sede no Ceará), ex-funcionários brasileiros e sul-coreanos, prestadores de serviço e órgãos públicos como a Fazenda Nacional, o INSS e a Receita Federal.

O calote pode ser ainda maior do que o registrado, chegando a R$ 1,1 bilhão, segundo a associação de credores. Em maio deste ano, as empresas ganharam o direito de cobrar a dívida diretamente da matriz sul-coreana.

Uma decisão judicial da 3ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará, reconheceu que a falência da subsidiária brasileira foi previamente planejada pela controladora coreana.

Conforme exposto, vídeos de reuniões, conversas telefônicas e trocas de e-mails comprovam que a decisão pelo pedido de falência da Posco Brasil foi articulada pela matriz.

Foi comprovado que a Posco conduziu estratégias jurídico-financeiras para não pagar os fornecedores, incluindo o esvaziamento de contas bancárias e o direcionamento de pagamentos priorizados por meio de empréstimos simulados.

A partir disso, a Justiça determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Posco Engenharia e Construção do Brasil e a inclusão da Posco Engineering & Construction no polo passivo da falência da subsidiária brasileira.

CREDORES ESPERAM PRESSÃO DO GOVERNO SUL-COREANO

Com a vinda da comitiva sul-coreana ao Brasil, a associação de credores solicitou ao Itamaraty que o caso fosse tratado na reunião com o presidente Lee Jae Myung.

"Nós acreditamos que isso foi tratado. Mas, por toda a característica da diplomacia brasileira de ser comedida, e como esse encontro foi há dois dias, não tivemos ainda um feedback", explica Frederico.

O advogado espera que um campo de negociação seja criado e que a Posco indique, por pressão do governo sul-coreano, um interlocutor para atender às demandas dos credores.

Frederico ressalta que o caso deve ser de grande interesse nacional, já que a Posco deixou de pagar cerca de R$ 440 milhões em tributos federais.