Aposta simples acerta seis números da Mega-Sena em MG e leva mais de R$ 43 milhões

Uma aposta de Minas Gerais no concurso 3.029 da Mega-Sena levou mais de R$ 43 milhões com uma aposta simples. Os números sorteados foram: 11-59-33-35-24-01, apostados em uma loja física na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais.

Fora o acerto único de seis números, 39 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 45.642,92 cada. Enquanto isso, outras 3.261 conseguiram quatro acertos e levaram R$ 899,78.

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O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 20 milhões.

Confira abaixo os números sorteados:

11 - 59 - 33 - 35 - 24 - 01

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: